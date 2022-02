Los países más felices y más tristes del mundo: latinoamericanos encabezan ranking

Según la encuesta End Of The Year de Gallup Internacional, los países más ricos no son necesariamente los más felices. ¿Qué otras naciones conforman el ranking?

En Latinoamérica el Perú es el segundo país más pesimista sobre su economía, según el estudio End of The Year Survey (EoY) de The Gallup International Asociation (GIA). Foto: Infobae