El hombre que ha vivido como un ermitaño durante 40 años

Durante casi 40 años, Ken Smith ha evitado la vida convencional y ha vivido sin electricidad ni agua corriente en una cabaña de troncos hecha a mano a orillas de un lago remoto en las Tierras Altas de Escocia. “Es una vida agradable”, dice Ken. “Todos desearían poder hacerlo, pero nadie lo hace”, agrega.

No todo el mundo estaría de acuerdo en que el estilo de vida solitario y aislado de Ken —de buscar comida y pescar, así como recoger leña y lavar su ropa en un viejo baño al aire libre— es el ideal. Y menos aún a sus 74 años.

Su cabaña de troncos está a dos horas a pie de la carretera más cercana, al borde de Rannoch Moor, junto a Loch Treig.

“Es conocido como el lago solitario”, asegura. “Aquí no hay camino, pero ellos vivían aquí antes de que construyeran la represa”.

Mirando hacia el lago desde la ladera, afirma: “Todas sus ruinas están ahí abajo. El puntaje ahora es uno y ese soy yo”.

La cineasta Lizzie McKenzie se puso en contacto por primera vez con Ken hace nueve años y en los últimos dos años lo filmó para el documental de la BBC Escocia El ermitaño de Treig.

Una de las muchas fotografías que Ken ha tomado a lo largo de los años. Foto: Ken Smith

Ken, quien es originario de Derbyshire, le cuenta al programa cómo comenzó a trabajar a la edad de 15 años, construyendo estaciones de bomberos.

Pero su vida cambió a la edad de 26 años, cuando fue golpeado por una banda de matones después de una noche de fiesta.

Sufrió una hemorragia cerebral y perdió el conocimiento durante 23 días. “Dijeron que nunca me recuperaría. Dijeron que nunca volvería a hablar”, relata.

“Dijeron que nunca volvería a caminar, pero lo hice. Fue entonces cuando decidí que nunca viviría en los términos de nadie más que en los míos”, manifiesta. Ken comenzó a viajar y se interesó en la idea de la naturaleza salvaje.

En el Yukón, el territorio canadiense que limita con Alaska, se preguntó qué pasaría si simplemente se saliera de la carretera y “fuera a ninguna parte”.

Entonces eso fue lo que hizo. Dijo que finalmente caminó alrededor de 22.000 millas antes de regresar a casa.

Mientras estaba fuera, sus padres murieron y él no se enteró hasta que llegó a casa. “Me tomó mucho tiempo golpearme”, dijo. “No sentí nada.”

Ken caminó a lo largo de Gran Bretaña y estaba en Rannoch en las Tierras Altas de Escocia cuando de repente pensó en sus padres y comenzó a llorar. “Lloré todo el camino mientras caminaba”, mencionó.

“Pensé, ¿cuál es el lugar más aislado de Gran Bretaña?”. “Di la vuelta y seguí cada bahía y cada Ben donde no había una casa construida... Cientos y cientos de kilómetros de nada. Miré al otro lado del lago y vi este bosque”, cuenta. Sabía que había encontrado el lugar donde quería quedarse.

Ken dice que ese fue el momento en que dejó de llorar y terminó con su constante deambular.

Se dedicó a construir una cabaña de troncos, habiendo experimentado primero con el diseño utilizando pequeños palos.

Ken con su cabaña de troncos poco después de su construcción a mediados de la década de 1980. Foto: Ken Smith

Cuatro décadas después, la cabaña tiene una chimenea crepitante, pero no tiene electricidad, gas ni agua corriente, y definitivamente no tiene señal de teléfono móvil.

La leña tiene que ser cortada en el bosque y llevada de regreso al refugio remoto. Cultiva vegetales y busca bayas, pero su principal fuente de alimento proviene del lago.

“Si quieres aprender a vivir una vida independiente, lo que tienes que hacer es aprender a pescar”, señala.

Diez días después de que la directora de cine Lizzie abandonara la cabaña, en febrero de 2019, los peligros de la existencia aislada de Ken se hicieron evidentes cuando sufrió un derrame cerebral mientras estaba afuera en la nieve.

Usó una baliza de localización personal GPS, que le habían dado días antes, para activar un SOS, que se envió automáticamente a un centro de respuesta en Houston, Texas.

Notificó a la guardia costera en el Reino Unido y Ken fue trasladado en avión al hospital en Fort William, donde pasó siete semanas recuperándose.

El personal hizo lo que pudo para asegurarse de que pudiera volver a vivir de forma independiente y los médicos intentaron que volviera a la civilización, donde tendría un piso y cuidadores. Pero Ken solo quería volver a su cabaña.

Sin embargo, la “doble visión” que sufrió después de su derrame cerebral y su pérdida de memoria significan que Ken ha tenido que aceptar más ayuda de la que había tenido anteriormente.

El acosador principal de la finca, que cuida el bosque donde vive Ken, le lleva comida cada dos semanas, que él paga con su pensión. “La gente en estos días ha sido muy buena conmigo”, sostuvo Ken.

Un año después de su primer rescate, Ken tuvo que ser transportado por aire nuevamente después de que resultó herido cuando una pila de troncos se derrumbó sobre él.

Pero dice que no le preocupa su futuro: “No nos pusieron en la tierra para siempre. Me detendré aquí hasta que lleguen mis últimos días, definitivamente”.

“He tenido muchos incidentes, pero parece que los he sobrevivido a todos. Estoy destinado a volver a enfermarme en algún momento. Algo me sucederá que me llevará algún día, como le sucede a todos los demás. Pero espero llegar a 102″, comenta.

Con información de BBC NEWS.