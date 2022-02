Antivacunas atrasan cirugía de su hijo por rechazar la sangre de vacunados

Un menor de 2 años en Italia debe ser operado de urgencia, para lo que debe recibir transfusión de sangre. No obstante, el procedimiento quirúrgico se ha quedado en el limbo debido a la oposición de los padres de recibir a donantes vacunados contra la COVID-19.

Según informó el hospital que atiende al niño, Sant’Orsola de Bolonia, el menor sufre cardiopatía y la transfusión de sangre es necesaria. Pese a ello, la familia, que se declara antivacuna, ha realizado una campaña para encontrar a otros “voluntarios” que no estén inmunizados contra el coronavirus.

Debido a la urgencia de la operación, el caso ha llegado hasta los tribunales, pues el atraso que ha provocado ha sido de aproximadamente dos semanas, según la agencia Ansa. Por su parte, el director del Centro Nacional de Sangre (CNS) de Roma, Vincenzo De Angelis, estimó la solicitud de los padres antivacunas como “absurdo y sin fundamento científico”.

Refirió que la elección de la donación de sangre está ligada a criterios precisos de compatibilidad y no de caprichos. Precisó también que “la sangre de vacunados es absolutamente segura”.

“Desde el momento en que una persona se vacuna, deben pasar 48 horas hasta que pueda donar sangre, porque debemos estar seguros de que no tenga reacciones a la vacunación y que esté en buenas condiciones de salud”, aseguró.

“En la sangre no hay vacuna. En todo caso, cuando se hace la profilaxis estarán los anticuerpos que se desarrollan después de la vacunación. Pero con seguridad no se transfunde la vacuna con la sangre. Recordemos que hoy casi el 90% de la población italiana está vacunada. Estamos haciendo transfusiones de sangre y, ciertamente, no hemos registrado reacciones adversas ”, agregó.

El hospital Sant’Orsola advirtió que la situación del niño es crítica. “No es posible seguir postergando la intervención”, dijo.