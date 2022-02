Hombre lleva 14 meses contagiado tras dar positivo en 78 pruebas de COVID-19

Un enfermo de leucemia residente de Estambul (Turquía) pide ayuda a las autoridades por pasar 14 meses confinado en su casa y hospitales tras dar positivo en 78 pruebas consecutivas de coronavirus, informaron medios locales el viernes 4 de febrero.

Muzaffer Kayasan, de 56 años, fue diagnosticado y hospitalizado por primera vez con COVID-19 en noviembre de 2020, reportó el medio local Daily Sabah. Desde entonces, no ha dado negativo en ningún test, pasó nueve meses en la clínica y otros cinco en casa en autoaislamiento.

De hecho, en su computadora mostró los test positivos de COVID-19.

“Es un proceso muy difícil”, lamentó Kayasan, quien le contó a la agencia de noticias IHA que solo puede ver a sus hijos y nietos a través de una ventana. “Ni siquiera puedo vacunarme por mi condición”, deploró.

Tanto su esposa como uno de sus hijos estuvieron un tiempo con él, pero dieron negativo. “Primero pensé que era portador, pero este no es el caso. Creo que estoy más expuesto al virus que ellos”, afirmó.

Cuando preguntó a los médicos sobre su situación, le respondieron que las pruebas de COVID-19 siguen dando positivo debido a su frágil sistema inmunológico debido a la leucemia. Para reforzarlo, toma una serie de medicamentos que le recetaron.

“Me recuperé, pero todavía tengo los restos de COVID-19 en mi cuerpo. Esta es la única explicación que me dieron para las pruebas positivas”, declaró Kayasan, quien; no obstante, bromeó por su situación: “Hasta un gato que pase por la ventana me puede contagiar”.

Turquía viene rompiendo máximos de contagios con la variante ómicron desde hace varios días, con más de 110.000 nuevas infecciones en 24 horas, mientras que 248 personas fallecieron por complicaciones con la COVID-19.

El país eurasiático, de 83 millones de habitantes, ha registrado hasta ahora más de 88.500 decesos en lo que va de pandemia de coronavirus.

Un 62,2% de la población turca se ha vacunado con pauta completa hasta ahora.

Con información de EFE