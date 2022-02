Alpaca ingresa al metro de Moscú y se pasea por los vagones, pese a la prohibición

Una alpaca que entró a las instalaciones del metro de Moscú, capital de Rusia, dejó sorprendidos a los usuarios del transporte subterráneo cuando paseó por los vagones, informó el Departamento de Transporte y Desarrollo de Infraestructuras Viales.

La grabación que fue captada el último jueves en la línea circular del metro moscovita muestra al rumiante desplazándose confiadamente por una de las estaciones y por el pasillo de los vagones en compañía de dos personas.

El Departamento de Transporte indicó que una trabajadora del servicio de seguridad del metro se compadeció del animal y lo dejó pasar junto a sus dueños, pese a que el reglamento lo prohíbe.

Las normativas del sistema de transporte capitalino determinan que un animal debe encontrarse en un transportín o jaula , y que la suma de todas las medidas (ancho, alto, largo) del contenedor no debe superar los 150 centímetros.

“Nosotros también amamos a los animales, pero está prohibido llevar ese tipo de mamíferos en el metro. Si algo sale mal, no solo la alpaca podría sufrir daños, sino también otros pasajeros o incluso podría detener el desplazamiento de los trenes”, precisó el mensaje de la entidad.

¿Cómo sobreviven las alpacas en el frío de Rusia?

Iliá Smirnov es un ciudadano ruso que, hace algunos años, decidió criar alpacas en Moscú . Su iniciativa, al principio insólita, ha sido todo un éxito y, actualmente, el joven es el dueño de una granja con más de dos decenas de estos animales.

El amor de Iliá por los animales empezó cuando todavía era un niño y le tocaba compartir su casa —un apartamento con una única habitación en el centro de Moscú— no solo con sus padres y dos hermanos, sino también con un enorme pastor alemán. Iliá y sus hermanos tenían también otros perros, gatos y aves en la ‘dacha’ —casa de campo— de la familia.

La idea de tener una alpaca surgió durante unas vacaciones en Estados Unidos. Foto: Instagram / @russian_alpacas

La idea de tener una alpaca surgió durante unas vacaciones en Estados Unidos. Durante aquel viaje, Iliá y su familia visitaron una granja y se enamoraron inmediatamente de estos animales andinos. Sin embargo, el plan de adquirir la insólita mascota al volver a Rusia encontró un inesperado obstáculo: sencillamente las alpacas no existían en el país.

“Nos encantaron esos animales y cuando volvimos a Rusia empezamos a pensar que no sería una mala idea tener algunos. Pero como no los encontramos por acá, nos tocó ir otra vez a Estados Unidos, pero ahora con el objetivo de comprar alpacas y traerlas a Rusia. Así empezó todo”, contó Iliá a Sputnik en tono casual, como si no estuviera hablando de animales que se encontraban al otro lado del mundo y que pueden llegar a pesar más de 80 kilos.

La osada idea terminó costando más trabajo —¡y tiempo!— a la familia de lo imaginado. El papeleo para importar los animales de Estados Unidos a Rusia tardó cerca de dos años para prepararse. Los trámites con la aerolínea también resultaron ser un tremendo dolor de cabeza para la familia, ya que la compañía rusa jamás había transportado este tipo de animales antes.

Finalmente, Iliá y los suyos lograron llevar cinco alpacas a Rusia y, posteriormente, 10 más. Algunas fueron vendidas a personas que desde hacía tiempo estaban interesadas en adquirirlas, lo que ayudó a la familia a cubrir los gastos iniciales de la iniciativa pionera. Casi siete años después, la granja ‘Alpacas Rusas’ ya cuenta con un rebaño de 21. La mayoría de estos animales ha nacido ya en Moscú .

Iliá garantiza que las extremas condiciones del severo invierno ruso no afectan mucho a las alpacas, que se adaptan con facilidad al ambiente donde viven.

Con información de Sputnik News.