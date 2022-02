Cocaína envenenada en Argentina: qué se sabe de la intoxicación que dejó al menos 23 muertos

Un caso de severas intoxicaciones por cocaína genera conmoción en Argentina. Las autoridades anunciaron que por lo menos 23 personas fallecieron y decenas están internadas en el hospital tras consumir drogas adulteradas en la zona oeste de Buenos aires.

Según la información difundida por las autoridades, casi todas las personas perjudicadas habrían adquirido las dosis del estupefaciente en el mismo lugar, en el barrio informal Puerta 8, que se ubica en el partido de Tres de Febrero, recogió el portal Infobae.

Hasta el último jueves al mediodía (hora local) se habían recibido 214 consultas por la intoxicación , comunicó en conferencia de prensa Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

El funcionario argentino no descartó que “podría haber algún caso” de alguien que haya muerto en su vivienda y no se haya detectado, lo que elevaría el número de muertes, pero aclaró que no tenían reportes concretos en ese sentido.

En una serie de allanamientos, las autoridades policiales incautaron cerca de 15.000 dosis de cocaína e investigan si pueden ser de la misma partida que provocó los decesos en la mencionada localidad.

El jueves, en la misma conferencia de prensa en la que habló el ministro de Salud de la provincia, el jefe de asesores del gobernador Axel Kicillof, Carlos Bianco, indicó que “podría haber sido una tragedia mayor” si no se hubieran detectado otras dosis. Y consideró: “En principio hemos estabilizado la situación”, en cuanto a la cantidad de víctimas.

La Policía incautó alrededor de 15.000 dosis de cocaína adulterada. Foto: Ministerio de Seguridad de Buenos Aires

Opiáceos podrían estar detrás de la intoxicación

Los decesos de esta intoxicación masiva, un hecho sin precedentes en la nación sudamericana, empezaron el 2 de febrero y las autoridades no descartan que pueda aumentar el número de afectados .

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que llamaba a “no ingerir cocaína adquirida en las últimas 24 horas”, y que, en caso de haberla consumido, se debe acudir de urgencia a un nosocomio si aparecen síntomas como dificultad para respirar en incremento o una tendencia al sueño.

Esa cartera había anunciado una alerta epidemiológica a los servicios sanitarios señalando que se habían identificado “casos con signos de shock, depresión del sensorio, dificultad respiratoria, excitación psicomotriz” y que “podría tratarse de intoxicación por opiáceos”.

El escrito sugería “evaluar la administración de naloxona como antídoto”. El fármaco se utiliza para tratar las sobredosis con opiáceos, como el fentanilo.

Hipótesis de la tragedia

Una de las hipótesis es que hubo un error de cálculo a la hora de cortar la cocaína, una práctica que usan los traficantes para disminuir la cantidad de cocaína, en algunos casos para mejorar su margen de ganancia y en otros para modificar el efecto del componente.

Otra conjetura es la de una posible disputa entre bandas del narcotráfico. “Puede ser que se trate de un ajuste de cuentas entre bandas de traficantes”, sostuvo Marcelo Lapardo, fiscal general del partido de San Martín, uno de los distritos afectados.

“No es un error en el procesamiento del material o no parece serlo”, explicó. No obstante, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, descartó que se tratara de un conflicto entre narcos: “ Si fuera una guerra narco no estaríamos deteniendo a los que estaban distribuyendo esta droga ”.

Según le contaron a la BBC asesores del gobierno provincial, se estima que “el número de víctimas podría ser mayor”.

Villa "Puerta 8", lugar donde se vendió la cocaína adulterada que ya causo 20 muertos y más de 80 hospitalizados. Foto: EFE

En diálogo con el periódico Clarín, Berni declaró: “Es un hecho excepcional, no tenemos ningún antecedente. Nos hace pensar que la sustancia se incluyó deliberadamente, no es un error del proceso”.

¿Qué se sabe del caso?

Los reportes sugieren que las drogas fueron compradas en el mismo barrio . Hasta el miércoles se registraron 10 arrestos por parte de la Justicia de Buenos Aires, en el marco de la investigación por la intoxicación.

En San Martín, los efectivos identificaron a cuatro de las víctimas como Hernán Castro, de 45 años de edad, Martín López, de 36, Dino Melgarejo, de 33, y Fernando Yacante, de quién no se reveló la edad, reveló el diario argentino en inglés Buenos Aires Times.

Uno de los usuarios aparentemente le contó a la Policía que había comprado la droga a un individuo en el barrio Puerta 8 en Tres de Febrero, lo cual llevó a allanamientos.

En los operativos se hallaron paquetes parecidos a los que uno de los allegados de una víctima entregó a las autoridades. Los investigadores esperan los resultados de las autopsias para comparar los narcóticos que consumieron las víctimas con los que se encontraron en las inspecciones.

Las personas afectadas provienen de los distritos Hurlingham, Tres de Febrero y San Martín en la provincia de Buenos Aires y fueron movilizadas a hospitales locales.

En los exteriores de un hospital en Hurlingham, un grupo de personas que, según medios argentinos, tenían relación con una de las víctimas, atacaron y dañaron un vehículo policial vacío.

Se cree que las víctimas sufrieron convulsiones y ataques repentinos al corazón. Foto: AFP

¿Qué sustancias se añaden?

Los sobres, con un contenido de color rosa, se vendieron por 200 pesos argentinos (2 dólares aproximadamente), de acuerdo a la Policía local.

“Durante la pandemia aumentó mucho el consumo de bebidas alcohólicas y también de drogas”, argumentó la toxicóloga Mónica Nápoli. Las autoridades están ahora investigando qué tipo de “veneno” pudo haber sido mezclado con la cocaína y si el hecho fue accidental o intencionado.

Por su parte, el toxicólogo Carlos Damín indicó a la televisora TN con sede en Buenos Aires, que la cocaína suele ser “adulterada” en Argentina con “talcos y antiinflamatorios” .

En un principio se pensó que el producto había sido mezclado con veneno para ratas, pero esto no fue confirmado por las autoridades locales. Pero sospechan que la sustancia que se utilizó para fraccionar la cocaína contenía un sedante muy potente.

Se cree que las víctimas sufrieron convulsiones y ataques repentinos al corazón.

Política de drogas en Argentina

Si bien no hay registros de intoxicaciones de esta escala en Argentina, sí han ocurrido otros casos en el pasado. Como el de 2016, denominado Tragedia de Time Warp, en el que cinco personas perdieron la vida tras consumir drogas de diseño en una fiesta electrónica en la ciudad de Buenos Aires.

Ante casos como estos, hay sectores que insisten en que puedan desarrollarse más acciones relacionadas con la reducción de daños, más allá del estatus legal de las drogas como la cocaína.

“ Todo lo que se hace en política de drogas contribuye a que pasen estas cosas en Argentina , básicamente porque sigue siendo una ley que, a pesar de que dice que no, persigue a los usuarios”, explicó a France 24 en Español Luis Osler, director del posgrado de la Universidad de Quilmes en política de drogas, regulación y cannabis.

Eso —explicó Osler— deja a los usuarios en situación de vulnerabilidad, porque, por ejemplo, pueden decidir evitar buscar ayuda cuando sienten efectos adversos.

En tanto, la ONG Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA) publicó un comunicado en el que llamó a “aplicar políticas públicas preventivas, como los testeos de sustancias”. Es algo que ya sucede en algunos países, como Colombia, donde la ONG Acción Técnica Social provee el servicio de testeo de sustancias.