Una mujer tiene más de 30 perros y no los puede controlar: “Se comen entre ellos”

Más de 30 perros comenzaron a comerse entre ellos para sobrevivir. El hecho fue reportado en la ciudad de Córdoba, al norte de Argentina, donde una mujer que cuidaba a los animales narró que, al fallecer su esposo hace dos semanas, dejó de tener la capacidad de alimentar a los canes que habían sido rescatados de las calles desde hace años.

La dueña de la casa, llamada Angie, señaló que la situación es muy complicada para ella.

“Estoy muy mal, tanto económica como psicológicamente. Todo esto me está afectando un montón. Yo estoy adentro de la casa y están los perros ahí, que veo que se comen entre ellos; mi vida está peligrando; tengo miedo de que me coman a mí”, declaró a Canal 12.

Agregó que era más sencillo cuando su esposo se encargaba de los canes: “Éramos dos y él era más dominante. Entonces a él le hacían caso, a mí ya se me descontroló, se me fue de las manos. Ya esta situación no da para más”.

En tanto, sus vecinos señalan que el lugar se llena de moscas y emana un olor repulsivo se expande hasta las otras casas.

Angie indicó que ya dio aviso a las autoridades, pero que no le “llevaron el apunte”, mientras que la Policía le pidió que haga un trámite para tener una orden judicial y que puedan proceder.

“Fui, hice la denuncia; estuve toda una tarde completa. Me dijeron que me iban a dar soluciones, que iba a venir la policía ambiental ayer a la mañana a buscar a todos los perros, pero todavía los estoy esperando”, manifestó.

Finalmente, contó que una chica ya se llevó dos perros de la vivienda y esperaban que en las próximas horas se lleven a dos más para paliar la situación.