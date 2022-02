Quejas ante Profeco: ¿cómo presentar mi denuncia como consumidor?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es un organismo público descentralizado y sectorizado de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal Mexicano que fue creado para promover y proteger los derechos del consumidor y fomentar el consumo inteligente. Por ello, procura la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Por ejemplo, el 28 de enero del 2022, la Profeco contactó a Ticketmaster para establecer nuevas medidas de seguridad y garantías para los consumidores, especialmente en las políticas de reembolsos que ofrecía cuando algún evento era pospuesto.

¿En qué casos podemos presentar una denuncia en la Profeco?

Se puede poner una denuncia ante Profeco por actos u omisiones de un proveedor o prestador de servicios que afecta los intereses de una porción de la sociedad. “Por ejemplo, si un establecimiento no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas, si no tiene sus precios exhibidos o no los respetan, si no te dan kilos de a kilo o litros de a litro o si un producto se anuncia usando de publicidad engañosa, entre muchos otros casos”, señala el Gobierno mexicano en su portal

En respuesta a tu denuncia, Profeco realizará una visita de verificación al proveedor, y si se constata que, efectivamente, lesiona los derechos de los consumidores y consumidoras, será sancionado para que no siga cometiendo abusos.

Requisitos para hacer una queja ante la Profeco

Nombre y domicilio del consumidor.

Nombre y domicilio del proveedor que aparece en el contrato, comprobante o recibo. En caso de no aparecer en ninguno de estos documentos, señalar el lugar donde puede ser localizado.

Descripción del bien o servicio que se reclama y la narración de los hechos que dieron lugar a la queja.

Cómo hacer una denuncia ante la Profeco paso a paso

De manera presencial en la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) más cercana a tu domicilio. Puedes llamar al Teléfono del Consumidor para informarte cuál es la oficina más cercana a tu domicilio y, para agilizar tu procedimiento, se te agenda una cita a través del Programa de Citas por Teléfono (Procitel). Ya en el local se te pedirá que presentes lo siguiente:

Tu nombre y domicilio.

Identificación oficial

Contrato, recibo o comprobante de compra.

Nombre y domicilio del proveedor, en caso de no aparecer en el recibo, señalar el lugar donde puede ser localizado.

Descripción del bien o servicio que se reclama y la descripción de los hechos que dieron lugar a la queja.

Formato de recepción de queja impreso.

Si te encuentras fuera del país, y haz realizado alguna transacción con alguna empresa mexicana que te haya incumplido, también puedes presentar tu queja vía telefónica o por internet a través del Departamento de Conciliación a Residentes en el Extranjero (CARE), para lo cual deberás llevar a cabo el siguiente procedimiento:

Presentar una carta explicando los hechos, en la que incluirás tu nombre, domicilio, correo electrónico, así como los datos del proveedor que te afectó que aparezcan en el recibo o comprobante de la transacción.

El formato de recepción de queja.

Identificación oficial y comprobante de domicilio, escaneados.

Recibos, facturas y contratos que amparen el bien adquirido o servicio contratado, escaneados.

Cualquier otro documento adicional que pueda contribuir a la reclamación, escaneado.

Profeco: teléfono, chat y medios de comunicación oficiales

Para realizar alguna de las siguientes denuncias puedes enviar un correo electrónico.

Denuncias sobre establecimientos comerciales: denunciasprofeco@profeco.gob.mx

Denuncias sobre combustibles: denunciasgasolina@profeco.gob.mx

Denuncias sobre gas LP: denunciasgaslp@profeco.gob.mx

Denuncia sobre publicidad engañosa: denunciapublicitaria@profeco.gob.mx

Denuncias sobre telecomunicaciones: denuncias.telecom@profeco.gob.mx

También puedes llamar al teléfono del consumidor (55 5568 8722) o asistir a alguna de las Oficinas de Defensa del Consumidor en el país.