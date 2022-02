Elecciones Costa Rica 2022: ¿qué cantones aplicarán la ley seca?

Días antes de los comicios, casi la mitad de la población costarricense no sabe a quién elegir. Entre 25 candidatos y candidatas presidenciales, este domingo 6 de febrero, cerca de 3.5 millones de ciudadanos tendrán que decidir a la nueva autoridad máxima de Costa Rica.

Al tener que, por primera vez, decidir entre una amplia cantidad de candidatos, los costarricenses también tendrán que regirse a una medida: la ley seca. A continuación, conoce cuáles serán las localidades de San José que aplicarán la prohibición de la venta de alcohol durante el día de las elecciones presidenciales.

Ley seca: solo Alajuelita aplicará ley seca para las elecciones 2022

De acuerdo con la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), hasta la fecha , el único cantón que ha prohibido la venta de alcohol durante el próximo domingo 6 de enero , día de las elecciones presidenciales, es Alajuelita , localidad ubicada en la provincia de San José.

A través de un comunicado, la UNGL precisó que, en caso de que los concejos municipales no apliquen esta medida o no la tengan en el Reglamento de su gobierno local, se procederá a la no prohibición de venta de licores en todos los cantones.

Alajuelita aplicará la restricción hasta las 6.00 p. m. del domingo 6 febrero, momento en que finaliza la primera vuelta. Falta la confirmación de localidades como La Unión, Sarapiquí, Quepos, Golfito y Talamanca.

¿En qué consiste la ley seca?

La Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico o ley seca permite que cada municipalidad decida si regula o no la comercialización de bebidas alcohólicas y consumo de licor, durante días de actos cívicos, desfiles u otras actividades celebradas dentro de su territorio.

“Las autoridades locales son quienes conocen mejor las prioridades y tradiciones de cada cantón durante las elecciones presidenciales de nuestro país”, indicó Karen Porras, directora ejecutiva de la UNGL.

Según el artículo 14 de la ley seca, quienes no cumplan con esta medida tendrán que pagar una multa de entre uno y diez salarios mínimos. Es decir, la penalidad equivaldría desde 317,916 a 3.179,16 colones costarricenses.