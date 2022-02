COVID-19: ¿por qué la OMS asegura que no es necesario utilizar guantes para las vacunas?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio un importante anuncio frente a la gran ola de residuos sanitarios que ha generado la pandemia por la COVID-19. Se informó que el uso de guantes, al momento de vacunar a las personas, no son necesarios siempre que no exista algún tipo de fluido corporal que pueda exponer al profesional que la pone. Esta práctica viene siendo usada desde las primeras inoculaciones como medida preventiva.

Asimismo, los trajes de protección como los mamelucos tampoco son indispensables durante la actividad, pues solo aumentan la cantidad de desechos causados por la pandemia y no son esenciales para evitar los contagios en diferentes partes del mundo.

Según declaraciones de la especialista Maggie Montgomery, se han multiplicado por 10 los desechos provenientes de establecimientos sanitarios y en algunos lugares no son tratados como corresponde. Sobre su uso, señala “que no son un elemento esencial” para la contaminación, ya que se ha demostrado que el contagio se produce por partículas no visibles que flotan por el aire.

Montgomery comentó que dejar el uso de los guantes reduciría considerablemente la creación de más basura sanitaria, considerando que en países con menos recursos, dos de cada tres establecimientos de salud carecen de medios para su separación y tratamiento respectivo.

“Y en este análisis no se consideran los desechos relacionados con la pandemia que se producen fuera del sector sanitario, pero si se piensa en lo que produce cada persona, en particular cubrebocas, se puede entender la magnitud del problema”, agregó Montgomery, ya que en 2020 solo las mascarillas representaron seis millones de toneladas de desechos.