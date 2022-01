Hombre llevó el cadáver de su tío a una oficina de correo para cobrar su pensión

Un hecho lamentable ha conmocionado a los habitantes de una pequeña localidad de Irlanda. Un hombre ingresó a una oficina de correos con el cuerpo de su tío muerto en un intento para cobrar su pensión; sin embargo, según el sobrino, él no se había percatado del fallecimiento de su familiar.

Se trató de Peadar Doyle, de 66 años, quien apareció en la oficina de correos de la ciudad irlandesa de Carlow para retirar el dinero el último 21 de enero. Iba en compañía de su pariente Declan Haughney.

No obstante, los trabajadores de la oficina notaron que algo andaba mal. El sujeto no caminaba por su cuenta ni mostraba alguna señal de vida.

Su cuerpo se había desplomado. Ante la situación, el personal contactó a la Policía para llevar a cabo el levantamiento y aclarar las causas de su deceso.

Las autoridades, de acuerdo al reporte de la prensa local, establecieron que Doyle falleció por causas naturales tres horas antes de presentarse en la oficina de correos. Aunque su sobrino, supuestamente, no se enteró, pero sí lo llevó a recibir la pensión.

En diálogo con el diario Irish Mirror, Haughney manifestó: “¿Por qué querría robarle a mi tío? Tengo 40 años. No soy un niño, no soy un chico joven. No soy un idiota para entrar con un hombre muerto y cobrar su dinero”.

De hecho, vecinos acusaron al ciudadano de saber que estaba muerto para, según ellos, quedarse con el dinero. Lo mencionaron por sus antecedentes: estuvo dos años en prisión debido a problemas con drogas y fue señalado de robar a otro de sus familiares.

“La gente de la ciudad sabe eso, pero fue hace 15 años. Ahora estoy bien”, explicó el sobrino.

El hombre sostuvo que Doyle estaba con vida. Al verlo bien de salud, decidió salir de la vivienda y llevarlo con la ayuda de uno de sus amigos, ya que la oficina quedaba a pocas calles.

“Caminaba normalmente y luego creo que murió. Lo sosteníamos y, cuando llegamos a la fila, lo dejamos, pero él se cayó. Simplemente se desplomó”, contó Haughney.