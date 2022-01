Argentina firma “acuerdo razonable” con FMI para pagar deuda, anuncia Alberto Fernández

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este viernes que su Gobierno llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar un crédito de 44 millones de dólares.

“Argentina ha llegado a un acuerdo razonable con el FMI. En comparación con otros anteriores que Argentina firmó, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo,”, afirmó Fernández en rueda de prensa.

El presidente agregó que enviará el acuerdo al Congreso e indicó que Argentina necesita que los legisladores lo apoyen.

El jefe de Estado agregó que el nuevo acuerdo “no restringe, no limita, no condiciona los derechos” de los “jubilados” que se recuperaron en el año 2020, no obliga al país una reforma laboral, promueve la inversión en obra pública”, no impone al país “llegar a un déficit cero”, no impacta en los servicios públicos, no relega el gasto social y respeta los planes de inversión en ciencia y tecnología.

Además, dijo que con este acuerdo se podrá acceder a nuevos financiamientos.

“Sin el acuerdo, las posibilidades comerciales económicas y de financiación que nuestra nación necesita estarían seriamente limitadas”, afirmó.

La deuda de 44.000 millones de dólares fue contraída por el expresidente, Mauricio Macri (2015-2019).

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo en conferencia de prensa este viernes que este acuerdo permite que Argentina continúe con el crecimiento. Además, explicó que el “programa (de financiamiento) va a tener una duración de dos años y medio y aún hay que trabajar en los memorándums de las políticas económicas y financieras, los memorándums de entendimiento entre el Gobierno y el FMI”.

Agregó que eso va a llevar algunas semanas y que los memorándums se van a escribir sobre la base de lo ya acordado.

Lo que se negoció es un financiamiento con un monto equivalente a lo que fue el programa ‘stand by’ que había acordado el Gobierno anterior, es decir alrededor de 44.500 millones de dólares, informó.

Añadió que cada tres meses va a haber revisiones del FMI y en cada una de ellas habrá desembolsos, con los que se irá haciendo los pagos del programa que había acordado el Gobierno anterior y el remanente se utilizará para ir acumulando reservas.