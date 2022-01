Albert Benaiges: archivan denuncias por abuso sexual contra exprofesor de Barcelona

Alrededor de 16 denuncias por abuso sexual contra Albert Benaiges, excoordinador de fútbol base del Barca y exprofesor de la Escuela Barcelona, han sido archivados por la justicia española porque todos los hechos que ocurrieron entre 1980 y 1999 han prescrito , según informó el diario Ara.

El caso fue destapado por el medio español tras presentar los testimonios de 60 testigos. Los sobrevivientes denunciaron que durante más de dos décadas el profesor Benaiges abusó sexualmente de alumnos de la Escuela Barcelona.

“Algo que nunca voy a poder olvidar es el día en el que (Albert Benaiges) me encerró en el vestuario de chicas con chicos mayores, por cierto, y cómo no, desnudos (…) Qué pasó, no lo sé. Lo tengo bloqueado, solo recuerdo sus risas cuando pude escapar. Aquello me provocó que, hasta el día de hoy, en ocasiones sienta pánico al estar en un sitio cerrado con hombres, ni que sea un médico”, contó una sobreviviente en una carta enviada a La Vanguardia.

El también excoordinador de fútbol entre 1991 y el 2011 fue apartado del Barca cuando el club se enteró de la investigación periodística. El presidente del club, Joan Laporta, explicó que el FC Barcelona estaba colaborando con la Policía para esclarecer si los abusos sexuales se habían producido dentro de la entidad.

“Protegeremos y defenderemos a los menores y a sus familias”, afirmó Laporta.

Albert Benaiges fue destituido también como director de desarrollo deportivo del Chivas de Guadalajara en México —donde trabajó con niños— tras las denuncias de algunos padres que denunciaron sus “particulares” métodos. Llegó a ese club a finales de julio del 2014 y se marchó a principios de octubre.

Sesenta testimonios

Sin embargo, esas denuncias no trascendieron y Benaiges continuó con su trabajo en la esfera infantil del fútbol. En enero del 2015 trabajó en el Cibao de la República Dominicana y en junio del 2018 fue contratado por el Vissel Kobe, de Japón.

En enero de 2021 volvió al Barca tras ganar Laporta las elecciones. “Si hubiésemos sabido todo esto, no lo habríamos vuelto a contratar”, sostuvo el presidente del club.

Un total de 60 antiguos alumnos de la Escuela de Barcelona denunciaron a Benaiges por tocamientos, duchas compartidas entre niñas y niños, masturbaciones, entre otros.

El área de investigación de la Policía centralizó todas las denuncias, pero ahora el juzgado ha fallado que todas las denuncias han prescrito.