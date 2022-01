Madre acusa a dos profesoras de manipular a su hija para que cambie su identidad de género

Una madre está empezando una demanda contra un centro educativo del estado de California, en Estados Unidos, después de que, supuestamente, dos profesoras manipularan a su hija de 11 años para que cambiara su identidad de género y su nombre.

Aparentemente, todo habría comenzado en un club escolar llamado You Be You, en el que habrían incitado a la niña a identificarse como hombre, según afirma Jessica Konen, madre de la menor, y quien presentó una queja contra el Distrito Escolar Spreckels Union, lo cual se espera que concluya en una demanda contra la institución.

En el denominado club escolar, que era dirigido por las maestras Lori Caldiera y Kelly Baraki, del colegio Buena Vista Middle School, también habría logrado que la pequeña aceptara ser bisexual.

Konen acusa a la escuela de “conducta extrema e indignante”, la cual también habría sido responsable del distanciamiento entre la madre y la menor, según detalla la queja al distrito.

De acuerdo a la madre, su hija habría tenido un cambio drástico luego de que cerraran los colegios por la pandemia, al parecer, después de este tiempo de clases virtuales, su hija habría sido feliz y libre al seguir comportándose como una niña, por lo que ella afirma que la menor realmente no se identifica como hombre, sino que todo habría sido manipulación de las docentes.

Jessica se enteró que su hija estaba entrando en un proceso de identificación y cambio de género, cuando el mismo centro educativo la llamó a una reunión, en la que le comunicaron que la niña se estaba identificando como un niño; no obstante, la razón de la citación no le fue revelado sino hasta que estuvo en la oficina del director y sentaron a su hija enfrente de ella.

En diálogo con la agencia Associated Press, Konen declaró: “Literalmente me tomaron por sorpresa. Me sorprendió... Ni siquiera sabía cómo sentirme porque ni siquiera sabía de dónde venía”.

Recalcó la mezcla de sentimientos que había experimentado en el momento de la noticia y contó que comenzó a llorar, entre tanto, aceptando la situación habría dado permiso al colegio para que llamaran a su hija con un nombre de varón y así se empezara el proceso.

Sin embargo, fue hasta después de que comenzara las clases virtuales que se dio cuenta de los cambios de su hija, y la felicidad que manifestó al no sentirse obligada a pasar por el cambio de género.

Posteriormente, la madre mostró su indignación con el colegio, ya que asegura que le ocultaron la participación de su hija en el club UBU, en el cual los profesoras habrían estado proporcionando literatura encaminada a un “plan de apoyo de género”, mediante el cual indujeron a la menor en el mundo transgénero.

Konen decidió tomar medidas después de que un audio filtrado de la conferencia LGBTI de la Asociación de Maestros de California supuestamente mostraba a Baraki y Caldiera discutiendo sus métodos para administrar el club sin que los padres supieran la participación de sus hijos, recogió el periódico New York Post.

“Cuando estábamos haciendo nuestro aprendizaje virtual, acechamos totalmente lo que estaban haciendo en Google, cuando no estaban haciendo el trabajo escolar”, dijo Baraki en la grabación, según Associated Press. “Uno de ellos estaba buscando en Google ‘Trans Day of Visibility’. Y estamos como, ‘Verificar’. Vamos a invitar a ese chico cuando regresemos al campus”, añadió.

Caldiera explicó que las citas fueron sacadas de contexto y que el comentario de acoso era solo una broma. Tanto ella como Baraki fueron puestos en licencia administrativa en noviembre.

Por su parte, la Asociación de Maestros de California sostuvo que ayudan a los educadores a comprender la necesidad de proteger a los estudiantes de la discriminación, incluida la orientación sexual y la identidad o expresión de género.

Cuestionó al grupo que presentó la demanda, e indicó que está usando el caso para obtener dinero para su causa.

“Estamos preocupados por un clima político en este momento en el que las fuerzas políticas externas alimentan el caos y la desinformación y buscan dividir a los padres, educadores y comunidades escolares para su propio beneficio político, lo cual es evidente en esta denuncia”, argumentó la portavoz Lisa Gardiner.

“La Center for American Liberty se preocupa por impulsar su propia agenda política a través de litigios y ha presentado múltiples demandas contra varios distritos escolares y comunidades”, añadió.