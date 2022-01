Una mujer asegura ser dueña del Sol y presenta pruebas para cobrar por su uso

Dentro de los casos insólitos e inauditos, durante los últimos días, se viralizó la historia de María Ángeles Durán, una mujer española que asegura ser dueña del Sol y reclama un beneficio económico por eso.

Residente de la ciudad de Vigo, al noroeste de España, la protagonista es psicóloga, escritora y abogada.

Debido a la última profesión en mención, ella señala que descubrió un vacío legal en la propiedad de la estrella y en el 2010 obtuvo un acta notarial que la declara como la única poseedora del Sol.

El fragmento del documento, que usa como parte de sus pruebas, dice: “Propietaria del Sol, estrella de tipo espectral G2, que se encuentra en el centro del sistema solar”.

Documento notarial presentado por Ángeles Duran. Foto: El Milenio

De acuerdo a los medios locales, María Ángeles esperó un año entero para ver si había alguna otra persona en el mundo que también aspiraba a ser dueña del Sol. Como esto no ocurrió, se le concedió su potestad. Fue el Juzgado de Primera Instancia N.° 5 de Alcobendas de Madrid el que le otorgó los derechos legales, consigna La Voz de Galicia.

La mujer basó su reclamo en que no hay ninguna prohibición para que los individuos se hagan con la soberanía de la mencionada estrella.

Este no es el único antecedente de Durán, ya que en 2008 tuvo una disputa con la Sociedad General de Autores y Editores luego de haber registrado el grito de Tarzán a su nombre. Esta demanda no prosperó.

Ángeles Durán pretendió vender parcelas del Sol por internet

La supuesta poseedora quiso vender parcelas del astro a un precio de un euro el metro cuadrado.

“Vendo objeto nuevo, no usado, no abierto y no dañado. El envío es gratuito”. Según ella, llegó a recibir pedidos de 600 o 1.200 euros; sin embargo, el portal de e-commerce le eliminó todas las publicaciones argumentando que no era un producto que se pudiera vender al no ser transportable ni tangible.

A partir de ahí, la mujer demandó a la empresa; en 2014, por una suma de 10.000 dólares por incumplimiento de contrato, ya que, según dice, el sitio online le cobró 101 euros de comisión por unas ventas que no le permite realizar.

Las malas noticias continuaron, puesto que, en 2015, un grupo de personas reconoció a Durán como la propietaria y la demandó por los daños que ocasiona el Sol en la piel.

Pretende cobrar por uso del Sol

Desde noviembre de 2021, Ángeles Durán, busca cobrarle un impuesto a todo habitante humano por el uso de la estrella, reporta La Razón.

Además, señala que invertirá el 90% del dinero para contribuir con el Gobierno español, con un fondo de pensiones de ese país y en materias de investigación. Finalmente, el 10% restante iría a su bolsillo.