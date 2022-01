“Desearía haberme vacunado”: la reflexión de un hombre antes de morir de COVID-19

La historia de Christian Cabrera, un padre de familia de 40 años, que luchó contra la COVID-19 hasta que su cuerpo no resistió, ha conmocionado a miles de ciudadanos en EE. UU.. El residente de West Hollywood se arrepintió de no haberse vacunado mientras se encontraba internado en un hospital de Los Ángeles.

“Vuelvo a no poder respirar”, contó Cabrera en sus redes sociales, en donde tiempo atrás subía videos cómicos. “Me arrepiento de no haberme vacunado. S i pudiera hacer todo de vuelta, me vacunaría en un segundo sin dudarlo para salvar mi vida. Estoy luchando por mi vida, y desearía haberme vacunado ”, le confesó a su hermano por mensaje de texto.

Tras varias semanas luchando contra una doble neumonía causada por la COVID-19, Cabrera, lamentablemente, murió el pasado sábado 22 de enero. Ahora, su familia pide una ayuda económica a través de la página Go Fund Me para afrontar los gastos de su funeral y hacerse cargo de su hijo.

“Tenemos el corazón roto. Tocó la vida de mucha gente por ser tan amoroso, gentil, generoso, ocuparse de los demás con un corazón y un alma hermosa”, se lee en la descripción que sus familiares le hacen a Cabrera en la página de donaciones.

El familiar de Christian, Jino Cabrera, contó a medios locales que su hermano sabía que no saldría con vida de su ardua batalla contra la COVID-19. Por eso, durante las últimas semanas, le repetía “por favor, cuiden de mi hijo” . Su pequeño tiene apenas tres años.

“Este es el peor dolor que he sentido en mi vida. Puedo escuchar sus oraciones mientras duermo. Muchas gracias y espero verlos pronto”, aseguraba Cabrera desde la cama de un hospital donde pasó sus últimos días.

La variante ómicron causó el 99,5% de los casos nuevos de coronavirus en EE.UU. la semana pasada , según las estimaciones que publicaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) el martes 18 de enero.

Actualmente, EE. UU. tiene un promedio de 777.453 casos nuevos de COVID-19 y 1.797 nuevas muertes por día, según datos de la Universidad Johns Hopkins.