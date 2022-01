Llevan a su hija al hospital por un raspón y a las 72 horas murió: tragedia por “mala praxis”

El miércoles 5 de enero de 2022, Hugo Olguín y Karen Baldobino llevaron a su menor hija de seis años al Hospital Tomás Ponsone de Coronal Moldes en la provincia de Córdoba, al norte de Argentina. La pequeña había sufrido un raspón mientras se movilizaba con sus patines.

El caso, al parecer, no representaba gravedad alguna. Sin embargo, requirió una derivación al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, otro centro médico de la zona. Allí, dos días después, los médicos le informaron a los padres que su niña sufrió una infección bacteriana producto del golpe y que murió la madrugada del 8 de enero, según reportaron medios locales.

A la fecha, Hugo y Karen vienen denunciando por mala praxis a los galenos que se encargaron del caso, principalmente a los del hospital en donde la pequeña fue atendida primero.

“Yo sigo sosteniendo que hubo un abandono total de personas y mala praxis. A mi nena la podrían haber salvado. Yo no gano nada haciendo todo esto, porque a mi hija no me la devuelven, pero esto no tiene que volver a suceder con nadie más”, declaró la madre al diario El Puntal de Córdoba.

Baldobino enfatizó que a su hija le inyectaron morfina para calmarle el dolor y la terminaron matando.

PUEDES VER: Niña de 9 años apuñala a su padrastro tras ver que agredía a su madre

“¿Cómo me explicas vos que le pongan morfina a una nena de 6 años? Ellos dicen que la usan para todo ahora. Supuestamente era para calmarle el dolor en la pierna y un dolor abdominal que apareció después, que para mí era apendicitis, pero nunca lo trataron como tal”, se quejó la progenitora a Clarín.

“Dicen que por el mismo golpe le ha entrado una bacteria, pero ella tenía solamente un raspón en la pierna. Después le entró un virus intrahospitalario y eso la terminó matando”, explicó Karen.

En declaraciones al medio Somos Río Cuarto, la mujer detalló que el traslado se debió a que la doctora que la atendió en Coronel Moldes le sugirió que en el nuevo centro habría mejor atención. Además, le indicó que “tenía los glóbulos blancos altos, por lo que había una infección y con eso la podían derivar”.

En tanto, el abogado Sergio Bernal Valverde, quien representa a la familia, expresó: “Hubo incongruencias en los relatos sobre los motivos de la muerte. En la partida de defunción finalmente pusieron que fue por un shock séptico que devino en un paro cardiorrespiratorio”.

Este viernes se presentarán los resultados de la autopsia ordenada por la Justicia argentina.

“Estamos tranquilos aguardando todos los resultados y acompañando a la familia en este proceso, para que básicamente se aclare cuál fue la verdadera causa de muerte de Danae”, concluye Bernal.

Allanan el Hospital de Coronel Moldes tras la muerte de la niña

Luego del fallecimiento de la menor, la Fiscalía de Turno inició una investigación de oficio y ordenó un allanamiento al Hospital de Coronel Moldes el último miércoles 19 de enero.

Durante el operativo se buscó documentación y otros elementos que puedan ser de utilidad para el esclarecimiento del caso. En este marco, no se descartan nuevos procedimientos para recolectar eventuales pruebas, consigna el canal CBA24N.

Multitudinaria marcha en Moldes para pedir justicia

Una multitudinaria marcha se realizó el sábado 15 de enero en Coronel Moldes, convocada por los vecinos, para reclamar justicia y el pronto esclarecimiento de este hecho que sigue conmoviendo a la ciudad y la región.

Familiares y vecinos piden justicia. Foto: Puntal

Más de 300 personas acompañaron a los padres de la pequeña, Hugo Olguín y Karen Baldobino, portando carteles con fotos de la menor. Hubo reclamos pidiendo la presencia de autoridades municipales.