Mujer muere de COVID-19 tras dar a luz a su bebé prematuro: no estaba vacunada

Un hombre y sus cinco hijos han quedado completamente destruidos luego de que su esposa, de 27 años, muriera por una neumonía a causa de la COVID-19 tras dar a luz a un bebé prematuro de 25 semanas en Estados Unidos.

Rico Hernández, su esposo, la recordó con dolor: “Siempre fue muy, muy, muy cariñosa”, sostuvo Hernández al describir a su esposa. “Era muy divertida. Siempre estaba jugando. Siempre tenía una gran sonrisa y le encantaba reír”, agregó.

El hombre explicó que, justo después de Año Nuevo, la pareja dio positivo por coronavirus. “Ella empezó a sentir opresión en el pecho y luego su respiración se volvió muy muy corta y muy muy mala. Le costaba hablar”, añadió. Crystal Hernández era madre de seis niños y tanto ella como su esposo habían tomado la decisión de no vacunarse basándose en sus “creencias”.

“Mi esposa y yo hablamos el tema de la vacunación”, sostuvo Hernández. “Ella estaba embarazada y por eso tenía algunas preocupaciones de infectarse. Todo sucedió tan rápido y la vacunación se nos impuso muy rápido. Ella simplemente no quería vacunarse, no se sentía cómoda y por eso no iba a ir en contra de sus deseos”.

En ese momento, Crystal debió ser internada. Allí les dijeron que tenía neumonía debido a la COVID-19. Días después, los médicos le practicaron una cesárea de emergencia para dar a luz a su hijo, Koda, nacido a las 25 semanas.

“Ella fue consciente después y pudieron decirle que tenía un niño sano”, declaró.

La pareja no se había vacunado. Foto: Clarín

Después de unas semanas, la condición de la madre comenzó a empeorar hasta que falleció. “Ojalá la hubiera abrazado más fuerte”, sostuvo su pareja. Su hijo prematuro sigue internado en la UCI (unidad de cuidados intensivos) con pronóstico favorable, según los médicos.

Otro caso similar en Italia

La población de San Francesco al Campo, en Italia, ha quedado conmocionada por la muerte de una familia, en la que solo una mujer sobrevivió luego de un contagio masivo de COVID-19 entre los integrantes del grupo familiar. De cinco miembros, cuatro fallecieron en dos meses.

Según el diario español El Mundo, Mamma Rinuccia logró recuperarse de la infección en la familia. A ninguno de ellos se les aplicó las dosis de la vacuna contra la COVID-19. Algunos no quisieron vacunarse por decisión propia.