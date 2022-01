Captan a policía que mató a perro con siete disparos tras queja de vecinos por ladridos

Un policía del condado de Miami-Dade, en Estados Unidos, disparó su arma siete veces contra un perro de raza american bully, de 8 meses, lo que provocó el desconsuelo de sus dueños, quienes vieron a su mascota tendida en el pavimento.

Dos efectivos arribaron al lugar por una queja de perros que ladraban excesivamente y le pidieron a la dueña que agarrara al canino, informó la cadena de televisión Telemundo.

El incidente se registró en un área no incorporada de Miami-Dade, cerca de Miami Gardens, el miércoles pasado a horas de la noche, luego de una denuncia de los vecinos.

Ante el trágico final del perro, el grupo Coalición de Miami contra la legislación específica sobre razas (MCABSL, por su sigla en inglés) se pronunció: “ Este incidente no hubiera ocurrido si el oficial hubiera recibido la capacitación adecuada (…). Este cachorro de 8 meses, Alpha, no se mostró agresivo y no merecía morir así”.

“Debemos hacerlo mejor para proteger a los miembros de cuatro patas de nuestra familia”, añadió la organización sin fines de lucro del estado de Florida.

Por su parte, el abogado de la familia indicó que ”ningún policía debe usar fuerza letal a menos que sea absolutamente necesario”.

El dueño del perro, Lázaro Abraham, describió el fallecimiento de su mascota como “asesinato” y contrató a un abogado para exigir justicia.

En diálogo con CBS4, el propietario del animal contó: “Era como si estuviera tratando de llamar la atención del perro. Lo mató al lado de su auto. Eso es asesinato”.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, señaló en un comunicado que el uniformado fue puesto en funciones administrativas mientras la Policía de Miami-Dade lleva a cabo “una investigación completa”.

“Estoy profundamente perturbada por este video”, manifestó la funcionaria estadounidense.

