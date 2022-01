Modelo de Onlyfans revela que tiene dos vaginas: “Para el trabajo y mi vida personal”

Evelyn Miller, una modelo y actriz de cine para adultos que vive en Queensland, al este de Australia, reveló que hace más de 10 años se enteró de que tenía una malformación congénita llamada útero didelfo, por la que su cuerpo tiene dos vaginas, dos úteros y dos cérvix. Actualmente, es una celebridad en la plataforma OnlyFans.

La mujer, de 31 años, a pesar de llevar muchos años ofreciendo contenido para el público adulto, decidió, recientemente, contar públicamente por medio de la prensa sobre su particularidad congénita.

Miller narró que no fue después de visitar al médico por una interrupción del embarazo, a los 20 años, que se enteró sobre su útero didelfo. Años después del descubrimiento, viajo a otros países, mientras se dedicaba al trabajo sexual.

“Cuando me di cuenta de que tenía dos vaginas, no me afectó negativamente. (...) Pude usar una para el trabajo y otra para mi vida personal, lo que hizo que el trabajo fuera mucho más fácil emocional y físicamente para mí”, precisó.

Miller esta casada, tiene un hijo y está a la espera de otro. Foto: Evelyn Miller/Metro

La mujer detalló que, hoy en día, se dedica a generar contenido audiovisual para mayores de edad en Onlyfans, en donde gana miles de dólares. El contar con “dos vaginas” la ha convertido en toda una celebridad, explica.

Sin embargo, Evelyn, también habló sobre el lado negativo. Manifestó que debe ponerse dos tampones cuando tiene el período, hacerse pruebas de ETS en ambos lados cuando visita al ginecólogo, e incluso hay dos lugares donde su pareja puede eyacular.

Según Evelyn, podría tener dos bebés a la vez si quisiera, pero sería difícil para su cuerpo, por lo que ha decidido tener cuidado en ese sentido.

“No deseo tener solo una vagina. Tener dos ha hecho que mi vida sexual sea más divertida, y creo que es importante abrazar todos los cuerpos; todos podemos ser tan diferentes”, concluyó.

¿Qué es el útero didelfo?

El útero didelfo también es conocido como útero doble se diagnostica cuando una mujer tiene dos cavidades uterinas, es decir, dos úteros. Se trata de un diagnóstico poco frecuente cuya incidencia es de 1 en 1000-30.000 mujeres, índica un artículo de la Revista Científica del Instituto Nacional de Salud de España.

