Jueza condena a un anciano enfermo de cáncer por no cortar su césped: “Deberías avergonzarte”

Burhan Chowdhury, un hombre de 72 años, es un residente de Michigan, al noreste de Estados Unidos, se encuentra en un mal estado de salud debido a que padece de cáncer. Sin embargo, su situación no fue tomada en cuenta en el proceso en el que recibió una condena judicial por no cortar el césped de su casa.

Alexis G. Krot, jueza del distrito que llevó el caso del septuagenario, incluso, usando términos vergonzantes, aseguró que debió haberle mandado a la cárcel por no cortar la hierba de su vivienda, que invadió otra propiedad, reportan medios locales.

“Deberías avergonzarte de ti mismo (...) Si pudiera darle tiempo en la cárcel por esto, lo haría”, manifestó Krot a Burhan, durante la audiencia judicial, que se llevó a cabo por Zoom, el lunes 10 de enero, consigna The New York Post.

“Tienes que limpiar eso. Eso es totalmente inapropiado”, continuó luego de ordenarle el pago de una multa por su césped no cortado.

El hijo del anciano, Shibbir, de 33 años, también estuvo presente y habló en nombre de su padre. Fue él quien le detalló a la magistrada sobre los tratamientos contra el cáncer en los ganglios linfáticos que han dejado muy débil a su progenitor, desde el 2019, por lo que últimamente le impeden cortar el herbaje.

Shibbir, durante años, se encargó de la jardinería del hogar, pero durante gran parte del 2021 estuvo en Bangladesh, antes de retornar para la citación de la jueza.

Ante la explicación del hijo, Kroot respondió: “¿Ves esa foto? Eso es vergonzoso. Vergonzoso. Los vecinos no deberían tener que mirar eso”.

Situación del césped de la casa de Chowdhury, por la que fue multado. Foto: Corte del distrito de Michigan

Tras la sentencia, Shibbir reconoció los “errores” de su familia, ante la consulta de la prensa, pero se mostró enérgico ante la actitud de la magistrada.

“Ella le estaba diciendo a mi padre, una persona enferma, que debería ir a la cárcel. Eso es ridículo. No se le puede dar pena de cárcel a una persona de 72 años por no limpiar un callejón. Estaba realmente sorprendido por eso. No esperaba que nos gritara en este tipo de situación”, declaró The Washington Post.

La familia ya pagó la multa. De otro lado, ha recibido un gran apoyo de la ciudadanía.

Desde el martes, casi 10.000 ciudadanos han firmado una petición en Change.org para exigir que Krot sea destituida de su puesto. “Ella tiene un historial de ser intolerante con los inmigrantes”, alega la petición.