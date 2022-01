La erupción en Tonga genera “pequeñas olas de tsunami” en el Caribe

La erupción de un volcán submarino en Tonga generó este sábado 15 de enero “pequeñas olas de tsunami que no son amenazantes en la cuenca caribeña”, informó el Servicio de Avisos de Tsunami de EE. UU. en su página web.

Dichas olas oscilaron entre los 3 centímetros (0,1 pies) registrados en Isla Mujeres y en Puerto Morelos (México) a los 12 centímetros (0,4 pies) medidos en la isla de Mona, en Puerto Rico (Estados Unidos), precisó el área perteneciente a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

La institución subrayó que no se requiere “tomar ninguna medida” porque el tamaño de las olas no es motivo de preocupación, e insistió en que no hay ninguna amenaza de tsunami en Puerto Rico, las islas Vírgenes estadounidenses o las británicas.

La nación insular de Tonga, en el Pacífico Sur, donde se produjo la erupción volcánica, está situada a más de 10.000 kilómetros de Isla Mujeres (México) y a más de 12.000 de Puerto Rico.

La erupción de ese volcán provocó un tsunami que golpeó la costa este de Estados Unidos y Canadá y también la de Japón, y generó preocupación en todos los países con salida al Pacífico, con evacuaciones en varias regiones de Chile.

El Servicio de Avisos de Tsunami de EE. UU. eliminó la advertencia de tsunami para Hawái horas después de emitirlo, tras comprobar que no se habían producido olas que llegaran a esa magnitud en dichas islas estadounidenses del Pacífico.

En cambio, la NOAA mantuvo el aviso de tsunami en vigor en los estados de Oregón, Washington y Alaska, además de en California, donde se registraron olas de hasta un metro con 24 centímetros (4 pies), en la localidad de Port San Luis.