Efecto Forer y otros trucos psicológicos: ¿por qué crees en el horóscopo y predicciones?

Desde tiempos inmemoriales, tarotistas, espiritistas, astrólogos y entre otros se han instaurado en el día a día de las sociedades. Personas aseguran saber tu destino con solo leerte las manos, al cruzarte en el camino. Videntes que dominan espacios televisivos enviando alarmantes predicciones sobre desastres naturales o eventualidades políticas. O el vaticinio en diferentes ámbitos de tu vida con el horóscopo o las cartas.

En línea a lo anterior, son solamente algunas situaciones en donde se usaron trucos basados en la psicología para convencerte con las adivinaciones.

Efecto Forer o Barnum

El ilusionista James Randi realizó un experimento, hace más de 20 años, con un grupo de estudiantes de EE. UU. para explicar por qué muchos creen en los horóscopos. El canadiense les dio unas predicciones detalladas, de acuerdo a sus signos zodiacales, y les dijo que los había elaborado un profesional basándose en cada uno de ellos.

Luego les pidió que los leyeran mentalmente y que levantaran la mano si estaban de acuerdo con las adivinaciones. El 75% de los estudiantes lo hizo, pero lo que no sabían era que los horóscopos eran absolutamente iguales. Randi se basó en el efecto Forer o de Barnum.

Efecto Forer, también denominado “falacia de la validación personal”, sucede cuando las personas damos por acertadas descripciones que encajan con nosotros mismos, pero en realidad son muy genéricas y amplias y se pueden aplicar en muchas personas. ¿Cómo es posible sino que una descripción de Libra sea válida para millones de personas en el mundo?

En lecturas de manos, cartas, mentes, el mismo horóscopo o, en muchos casos, los adivinadores experimentados que salen en televisión, comienzan realizando afirmaciones genéricas que los interlocutores interpretarían como propias y al observar las reacciones de las personas, se van arriesgando a ‘leer’ cosas más precisas.

Los psicólogos españoles Elena Huguet y Juanjo Rodrigo, de En Equilibrio Mental, señalan que no siempre va a funcionar este efecto. Para que se dé será necesario dos requisitos: que la afirmación sea importante, enfatizando los rasgos positivos y negativos, y que venga de parte de una figura de autoridad.

Efecto Pigmalión o efecto de la profecía autocumplida

El efecto Pigmalión tiene su origen en los investigadores Robert Rosenthal y Lenore Jacobsen en 1968. Sus trabajos demostraron que las personas que recibían comentarios positivos tenían un buen rendimiento. Las personas que obtenían retroalimentación negativa se desempeñaban mal.

Trata sobre cómo las creencias o palabras pueden afectar el rendimiento del otro. De esta manera, se buscará que sus expectativas sean ciertas y se hagan realidad con conductas que tiendan a confirmarlas. Este efecto también se conoce con el nombre de “profecía autocumplida”.

Si en algún momento el horóscopo o un tarotista te auguró prosperidad o éxito, entonces, posiblemente, tu actitud estuvo más inclinada a esa fortuna, por lo que se le dio mayor énfasis a los buenos momentos del día. De lo contrario, si te vaticinan cosas negativas, tu sugestión podría estar más vigilante con hechos adversos.

“Vas a alguien que sabe astrología, como tú no sabes mucho, te infunde un respeto y en lo que te diga te va a crear sugestión y eso es potente, piensa en el efecto placebo. (...) Es el poder la mente”, señala Julia Almagro, escritora española, experta en temas de astrólogos y creadora de la web Luna Dominante.

El método Sherlock Holmes

Consiste en acceder a la información de una persona, de forma directa, por medio de lo que ella misma expresa y transmite con lo que dice, su presencia, su manera de vestir, su edad, sus movimientos y entre otros. Obtener datos a partir de estas deducciones e inducciones.

El elemento más característico del método Sherlock Holmes es la capacidad para detectar y dar relevancia a los pequeños detalles, recoge la Revista Clínica Española en su volumen 214.

Suele ser usado por adivinos, tarotistas, psíquicos y espiritistas para hacer creer que son capaces de adivinar el futuro o tener poderes mentales o sobrenaturales.

“La gente no sabe la cantidad de información que transmitimos sin darnos cuenta, simplemente con nuestro aspecto, indumentaria, gestos, formas de hablar, etc”, señala Andrés Carmona Campo, filósofo miembro de ARP-SAPC, en su informe Lectura en frío: el secreto para hablar con los muertos, echar el tarot y leer la mente.

“Darle vuelta a la tortilla”

Pero, ¿y qué pasa si el adivino falla? ¿Qué ocurre si el tarotista menciona algo que evidentemente no es correcto? Ante este tipo de situaciones, en muchos casos, los vaticinadores suelen darle vuelta a la situación o a la “tortilla”, como popularmente se dice.

“Si se falla solo hay que reinterpretar el fallo, de ahí la ambigüedad y la vaguedad calculadas. Por otra parte, el adivino procurará guardarse las espaldas simulando mucha dificultad, dificultad que excusará sus fallos: ‘Lo veo borroso, no lo veo claro, no oigo bien al espíritu, no entiendo lo que me dice, me cuesta concentrarme…'”, agrega Carmona Campo.