Alcalde indígena es asesinado a tiros en su vivienda en el centro de México

El presidente del consejo indígena del municipio de Xoxocotla, en el estado mexicano de Morelos, Benjamín López Palacios, fue asesinado a tiros, el martes 11 de enero, cuando se encontraba en su domicilio, informó la Fiscalía estatal.

López Palacios tenía apenas 12 días de haber asumido el cargo del recién creado municipio indígena, tras ganar unos comicios extraordinarios luego de que su hermano, Juan José, murió en junio de 2021 debido a un infarto.

Según las primeras versiones de la Fiscalía, alrededor de las 15.00 horas locales (21.00 GMT) fue reportado a emergencias un ataque armado en un domicilio del citado municipio.

En tanto, testigos indicaron a autoridades que unas siete personas entraron a la casa de López Palacios y lo acribillaron para después huir en un vehículo. El alcalde recibió seis disparos que le provocaron la muerte.

“Lamento profundamente el cobarde asesinato del alcalde de Xoxocotla, Benjamín López. Condeno este crimen. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para llevar a los responsables ante la justicia”, apuntó en un mensaje en Twitter el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

En tanto, la Consultora Etellekt indicó que, hasta la fecha, 14 alcaldes fueron asesinados durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en diciembre de 2018.

También refirió que, durante los Gobiernos de los presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), se registraron 31 y 39 alcaldes asesinados, respectivamente.

Además, señaló que este es el primer ataque mortal contra un alcalde indígena, electo por usos y costumbres, durante el actual Gobierno.

PUEDES VER: Gobierno de México pide a población no salir a hacerse pruebas de COVID-19

La Fiscalía de Morelos dijo, por su parte, que tras el ataque “se desplegó un operativo especial” en el que participaron policías estatales, militares y miembros de la Guardia Nacional.

La Fiscalía también indicó que autoridades llevan a cabo investigaciones para la identificación y localización de los responsables.

Morelos es sede de varios balnearios, pero también tiene territorios amenazados por el crimen organizado en el camino hacia el popular puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, una zona también azotada por la violencia del narcotráfico.

A mediados de diciembre, Tania Mendoza, una actriz que participó en una película inspirada en la novela La reina del sur, fue asesinada a balazos en Cuernavaca, capital de Morelos.

PUEDES VER: Congresista trans se rapa la cabeza para condenar los discursos de odio de su colega en México

A inicios de año, el gobernador del Estado se vio envuelto en una polémica cuando la prensa mexicana publicó una fotografía, cuya fecha se desconoce, donde aparece abrazado con tres presuntos narcotraficantes.

“Yo no pacto con delincuentes. No voy a fiestas con delincuentes, aunque me inviten”, se defendió Blanco. “Me tomo fotos con todo el mundo porque no soy grosero”.

México es golpeado por una ola de violencia. Un total de 300.000 personas han sido asesinadas desde diciembre de 2006, según recuentos oficiales.

Con información de EFE y AFP.