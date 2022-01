Mujer de 90 años cumple el deseo de su fallecido esposo y se casa con su mejor amigo

Un hecho romántico ha conmovido a muchos usuarios en las redes sociales. Se trata de la historia viral de Eileen y Vince Triggs. La pareja estuvo casada por 71 años y tuvo cuatro hijos, cuatro nietos y siete bisnietos. No obstante, Vince falleció a los 96 años, lo cual causó gran tristeza en toda la comunidad, que lo recordaba como una persona caritativa que a través de su negocio, el vecindario y eventos comunitarios apoyaba a su entorno.

Como último deseo antes de partir, Vince le pidió a su su amada Elieen que “no pasara demasiado tiempo de duelo” y “que en algún momento ella se volviera a casar y pudiera compartir el resto de su vida con alguien que la quiera como él la quiso”, según contó Mike Triggs, uno de los hijos de ambos, en sus redes sociales.

Asimismo, Vince también le habría confesado que ya había pensado en un candidato para ocupar su lugar como pareja y acompañante de Elienn por el resto de su vida. “Aunque seguramente habría muchos, el único hombre que sabía que la trataría como él querría que la tratara era su mejor amigo, Ron Fulton”, agregó Mike.

Aunque en un inicio esto le pareció a Eileen “una charla loca”, tras la muerte de Vince ella y Ron Fulton —el mejor amigo de Vince desde el 2015— empezaron a compartir tiempo juntos. Incluso la ayudó a ordenar el armario de su difunto esposo, asistieron a conciertos y vieron partidos juntos. Esto llevó a que la mujer decidiera finalmente contraer matrimonio con Ron, que también era viudo desde el año 2019.