Increíble rescate de un piloto herido segundos antes de ser arrollado por un tren

Un piloto herido, que había aterrizado de emergencia en las vías del tren y se encontraba atrapado en el interior de su avioneta, fue salvado el viernes 7 de enero por la Policía de Los Ángeles en un impactante rescate que fue aplaudido por las autoridades y la ciudadanía de Estados Unidos.

Todo ocurrió en cuestión de segundos: un grupo de policías acudió a la zona del accidente y al percatarse que un ferrocarril avanzaba a alta velocidad mientras el piloto se encontraba atrapado, se dirigió decidido a socorrerlo en una acción a contrarreloj.

El impactante rescate se hizo viral luego de que quedara registrado por una de las cámaras del cuerpo de rescate, integrado por tres hombres.

“Go, go, go”, se le escucha decir a los agentes mientras arrastraban rápidamente al herido hacia un espacio donde su vida no estuviera en peligro. Video: Policía de Los Ángeles.

Exactamente cuatro segundos después, se ve al tren arrollar por completo la avioneta que había quedado en su camino. El oficial Christopher Aboyte relató que todo empezó cuando escuchó a uno de sus compañeros de trabajo que se encontraba detrás suyo decir: “El tren viene y tenemos que sacarlo ahora” .

“En ese momento, en realidad, nunca me di vuelta a ver el tren, solo me concentré en sacar al piloto y alejarme de ese avión, ya que había mucho combustible en el suelo”, dijo el policía dejando entrever que podría haber habido una explosión.

Mira el video:

Damian Castro, otro de los policías presentes en la escena, agregó: “Sucedió tan rápido que realmente no tuvimos mucho tiempo para pensar. Todo lo que podía pensar era tratar de poner a este hombre a salvo. Realmente no quería mirar hacia atrás para ver qué tan lejos venía el tren, podías escucharlo venir”

Estado de salud del piloto

Los agentes contaron que no tienen nuevas informaciones sobre el estado de salud del piloto. No obstante, en el momento del rescate, la víctima reiteraba que tenía un fuerte dolor de cabeza. “También tenía varias heridas en la cara, pero no sé el alcance de esas lesiones. Igual estaba consciente y hablando conmigo y sabía muy bien dónde estaba y lo que había sucedido”, agregó Aboyte sobre el hombre.

Rick Breitenfeldt, portavoz de la Administración Federal de Aviación, informó que el hombre herido era el único a bordo de la avioneta Cessna 172 privada cuando este se estrelló contras las vías del tren .

Según trascendió, el piloto había despegado del aeropuerto de Whiteman -ubicado cerca del lugar del accidente- antes de estrellarse. “El avión perdió potencia y se estrelló contra las vías”, tuiteó la Oficina de Operaciones-Valle de LAPD.