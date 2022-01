Niña argentina de 8 años es furor por su forma de enseñar a hablar chino mandarín

Emma Jerez Leonardis vive con su familia en Ezpeleta, al extremo este de Argentina. Con solo cuatro años comenzó a practicar chino con libros de su padre. Ahora tiene ocho y, con mucha facilidad para desenvolverse en el idioma, fomenta su estudio desde Instagram y se considera la “bookstagrammer” más joven de habla hispana.

La pequeña argentina fue estimulada con libros y tecnología por sus progenitores desde muy niña. Fue este acercamiento lo que generó en ella un interés especial por los idiomas, entre los que se destacan el inglés, chino mandarín y hasta alemán.

“Hay que tener mucha memoria para acordarse de los trazos, ya a ella se le hace fácil. Me llamó la atención ver que tenía una capacidad para escribir en ese idioma, cosa que yo no tengo”, agrega el padre, que había estudiado chino durante algunos meses.

Para avivar su aprendizaje, los familiares de Emma decidieron instalar varios aplicativos con juegos en alemán y en chino mandarín: “El chino le encantó y así nació su amor por el idioma”, afirmó Tomás.

Emma Jerez Leonardis empezó a aprender el chino mandarín a los cuatro años, con libros de su papá. Foto: Tomás Jerez

Emma ha demostrado bastante interés por el chino mandarín y su cultura. “Es el idioma que más me gusta de los que estudié. Me encanta lo inteligentes que son los chinos; entonces, me gusta también saber su idioma”, cuenta la pequeña de ocho años, quien espera visitar el país en unos años.

Emma y el chino mandarín

Sin dificultades al momento de aprender y memorizar el idioma, por medio de su cuenta de Instagram, busca derribar todo tipo de mitos mientras enseña.

Los problemas que encuentran muchas personas al momento de aprender chino mandarín está, según explican, en diferenciar y pronunciar correctamente los tonos existentes. “Dependiendo del tono, va cambiando el significado de lo que se dice”, destaca el padre de Emma.

La niña suele explicar temas específicos en clases grabadas desde su casa. “A veces me dicen que les es un poco difícil, pero también me cuentan que les gusta”, narra la pequeña de ocho años.

La “bookstagrammer” más joven de habla hispana

Además de enseñar chino, Emma se dedica a promover la lectura a través de reseñas de libros. Esto la llevó a denominarse " boookstagrammer “, y según señalan sus padres, es la más joven de habla hispana dentro de esta categoría.