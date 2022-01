La historia de Agustina Mendoza, la joven que prefirió construir su casa antes que comprar un iPhone

Agustina Mendoza, de 24 años, expuso por medio de su cuenta de Twitter que ha dispuesto construir su casa con sus ahorros antes que comprar un iPhone. Su historia se ha hecho viral, pero de la forma equivocada, debido a que medios locales difundieron la información fuera de contexto.

La República pudo conversar con Mendoza, quien reside en Buenos Aires (Argentina), para esclarecer lo sucedido. Ella escribió en la red, el 4 de enero de 2022: “No tendré un iPhone ahora, comeré arroz de acá a mitad de año, pero estoy haciendo mi casita”.

Su mensaje ha recibido múltiples respuestas de usuarios de varias partes del mundo que se sienten identificados con ella. Sin embargo, fue sacada de contexto en ciertos portales de noticias que señalaron que Mendoza intercambió un iPhone por una casa. Una información que luego desmintió a este medio.

Tuit de Agustina Mendoza sobre los avances de la costrucción de su casa. Foto: captura Twitter

No obstante, su historia no deja de ser inspiradora para quienes desean o tienen el anhelo de poseer un techo propio en la actualidad.

Mendoza tenía un iPhone y, cuando cumplió un año con el equipo, en 2019, le fue robado. “Desde ese momento, no pude comprarme otro celular, estuve sin trabajo por muchos meses. Luego estuve en un trabajo en negro (sin contrato ni beneficios) por unos meses más y no me alcanzaba para nada”, explicó.

Pese a la crisis que provocó la pandemia de la COVID-19, Agustina decidió mudarse a Buenos Aires y dejar la casa de su madre. “Quería independizarme”, dice.

Contó que su papá tenía terrenos desde antes de su nacimiento en la localidad de Marcos Paz y, en 2020, decidió poner uno a nombre de Agustina y el otro a nombre de su hijo. “Empecé a ahorrar y en julio del año pasado pude comprarme los primeros materiales para poder hacer el encadenado , que es la base de la casa. Así que el avance de lo que se ve en el tuit es al día de hoy”, cuenta.

Afirma que tiene premura en la construcción de la vivienda, debido a que en abril de 2022 vence su contrato de alquiler. “En esa fecha me mudaré sea como esté la casa”, sostiene.

Avances en la construcción de la casa de Agustina Medonza en la provincia de Buenos Aires. Foto: composición/Agustina Mendoza

Para la casa de Agustina, aún faltan materiales por comprar que le permitirán avanzar el piso, la electricidad, el sistema de drenaje, entre otros acabados. “Trato de esforzarme para ver lo que me haga falta y poder tener una casa habitable”, comentó.

Desde noviembre de 2021, labora en el área de sistemas de una empresa dedicada al mercado de las finanzas, hace teletrabajo y recibe todos los beneficios de ley.

“Gracias a que cambié de trabajo pude adelantar mi casa. Esa es mi historia, no es que cambié un celular por una casa. Realmente me costó mucho esfuerzo y le di prioridad a construir mi casa antes que comprar un celular (...) y por eso el tuit”, manifestó.

En medio de los comentarios positivos, también hubo usuarios que criticaron a Agustina por la forma en que está construyendo la vivienda. “Yo la publiqué con toda la humildad del mundo y me llovieron las críticas, y encima como se tituló en la mayoría de las notas se presta a confusión ”, recordó.

Asimismo, numerosos usuarios le han manifestado su deseo de colaborar con su proyecto de vivienda y, desde entonces, ha recibido donaciones. Acepta que su intención al contar su historia no fue para obtener algún beneficio, pero difundió su cuenta de Mercado Pago porque muchos se la pidieron. “A mucha gente le motivó mi historia y compartieron porque ellos también quieren lograrlo y eso es bonito”, finalizó.