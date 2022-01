Estados Unidos: “Ómicron puede afectar a los niños más severamente”

Agencias

Estados Unidos batió recientemente el récord de infecciones por COVID-19 en un día, con más de un millón de personas que dieron positivo a SARS-CoV-2, y donde se están reportando importantes aumentos en los contagios y complicaciones en menores contagiados, al igual que en la población adulta.

Pero esta realidad ha revelado un dato que preocupa a los especialistas. El Dr. Nathaniel Beers, pediatra del Children’s National Hospital y presidente del HSC Health Care System (Sistema de Asistencia Sanitaria) de EEUU, dijo que ómicron puede afectar a los niños, especialmente a los más pequeños, de forma más severa debido a la localización de sus síntomas.

“La enfermedad tiene un aspecto diferente al de cepas anteriores, con muchos más síntomas en las vías respiratorias superiores, y los niños tienen vías respiratorias más pequeñas, sobre todo los más pequeños”, señaló. “Por lo tanto, la importancia de la enfermedad es mayor en los niños que son más jóvenes, debido a esa vía aérea más pequeña y a la inflamación de las vías respiratorias superiores relacionada con eso”.

A diferencia de nuestros países, en Estados Unidos hay muchos niños que no están vacunados o que incluso aún no son aprobados para la inoculación, “y la mayoría no está con esquema completo”, convirtiéndose en un grupo que es más susceptible al no estar vacunado, señala la Dra. Alejandra King, inmunóloga infantil de la Clínica Alemana y miembro del Cavei.

El Dr. Stanley Spinner, director médico y vicepresidente de Texas Children’s Pediatrics, dijo a ABC News que los padres también deberían preocuparse de los posibles efectos que vayan a tener a largo plazo los pequeños que se contagien en vez de cualquier riesgo potencial de la vacuna.

Nuevos estudios han mostrado que la variante ómicron tiene síntomas similares al de un resfrío común. E incluye náuseas, pérdida del apetito, fatiga y dolores de cabeza.