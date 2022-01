Hombre trans quedó embarazado y ahora cría al bebé en familia junto a su marido

Un hombre transgénero quedó embarazado tras tener una “aventura de una noche” en Grindr, una aplicación de citas en línea destinada a hombres gays y bisexuales. Ahora cría al bebé con su marido y ha contado su historia en Estados Unidos (EE. UU.).

“Nunca se me había ocurrido que pudiera quedarme embarazado mientras tomaba bloqueadores de testosterona y estrógenos, ya que es algo muy raro”, declaró Ash Patrick Schade, a Mercury Press y difundido por medios locales este jueves 6 de enero.

Efectivamente, Schade, de 28 años, llevaba dos años en este proceso de cambio en los cuales tomaba inhibidores de testosterona y estrógenos hasta febrero de 2020, cuando descubrió que estaba embarazado e interrumpió el tratamiento hormonal para poder tener un hijo.

Schade, estudiante de doctorado de Huntington (estado de Virginia Occidental), conoció a su ahora marido, Jordan, de 28 años, un mes después de saber sobre su embarazo. Su hija Ronan nació en octubre de 2020.

Ahora la crían juntos, Ronan ya tiene un año y Schade ha declarado que quiere más hijos, por lo cual está retrasando un procedimiento completo de reasignación de género para conseguirlo.

Schade contó que sufrió mucho por “sentirse en el cuerpo equivocado”, por lo cual tenía problemas de salud mental y a eso se le sumó un divorcio que tuvo con otro hombre.

“Escondía mis tetas y me identificaba como un chico en el colegio, me llamaba Ash y llevaba ropa oscura y gótica para ocultar mi aspecto”, reveló.

Sumado a esto, sus padres lo enviaron cuando era niño a una terapia de conversión, que ahora es ilegal en EE. UU., para “arreglar” al entonces adolescente.

“Tuve una infancia realmente horrible y soy un sobreviviente de intentos de suicidio por la disforia de género y el trauma que pasé”, agregó.

Aunque todo cambió cuando se enteró que sería padre, no fue fácil esa etapa. “Nadie quería aceptar mi caso cuando me enteré de que estaba embarazada. Era un caso de alto riesgo, con muchas posibilidades de que el embarazo saliera mal. Tuve dificultades con el embarazo, especialmente con la pandemia. Pero una vez que me asignaron un médico, trabajó conmigo para entender cómo me sentía y por lo que estaba pasando”, señaló.

“Cuando llegó el parto, el equipo médico ya había sido informado de mi situación y fue increíble, hasta que más tarde los cambiaron por otros miembros del personal. Puede sonar contradictorio, pero dar a luz fue una de las cosas más masculinas que he hecho” , dijo.

