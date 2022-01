Sobrina de George Floyd es herida de bala tras un tiroteo contra su casa en Texas

La sobrina de George Floyd de 4 años de edad fue herida con un arma de fuego mientras estaba durmiendo. El atroz hecho ocurrió a las 02.55 (hora EE. UU.) del pasado 1 de enero en su departamento de Houston, en el estado de Texas (EE.UU.), según informó ABC 13.

De acuerdo a un comunicado del Departamento de la Policía de Houston, los sospechosos ejecutaron varios disparos en dirección a la vivienda de la familia . En el interior de esta se hallaban cuatro adultos y dos menores, entre ellos, la niña.

“Mi hija saltó y dijo: ‘Papá, me dispararon’. Y yo estaba aturdido hasta que vi sangre y me di cuenta de que a mi hija de 4 años, en realidad, le dispararon”, dijo el padre. “Ella no entendía qué estaba pasando. Estaba durmiendo”, explicó.

Las balas llegaron hasta el torso de la menor, quien dormía en su habitación ubicada en el segundo piso. Sus padres la llevaron rápidamente al hospital más cercano, donde pudo ser operada de emergencia.

Delane, el padre, aseguró que la niña tiene un pulmón y un hígado perforados. Además, tiene las costillas fracturadas. Asimismo, dice estar seguro de que los atacantes planificaron el ataque a su casa: “Un ataque intencionado”.

También denunció que los agentes no acudieron al lugar del suceso hasta las 07.00, cuatro horas más tarde del tiroteo.

Troy Finner, jefe de la Policía local, ha señalado que ha abierto una investigación interna sobre la tardanza de los uniformados al lugar.

George Floyd, el tío de la víctima, falleció el 25 de mayo de 2020 cuando un policía lo inmovilizó al colocar su rodilla en el cuello durante al menos 8 minutos. El hombre se quejó de que no podía respirar, pero el agente continuó su agresión, lo que causó su muerte. A raíz de este hecho, el movimiento Black Lives Matter cobró fuerza por todo el mundo con millones de personas que apoyaron la causa.