Desde marihuana hasta vacas: incentivos más extraños para vacunarse contra la COVID-19

Desde diciembre de 2020 se inició la administración de la vacunas contra la COVID-19 en el mundo y, desde entonces, los países han realizado diversas campañas de inmunización para acelerar el proceso.

El avance de la vacunación no resulta parejo y esto se puede deber a que algunas naciones no han recibido las dosis necesarias para toda su población, las restricciones que se agudizan por la propagación del virus y las nuevas olas. Asimismo, existe un grupo nutrido de personas que no quiere vacunarse por temor a los efectos del fármaco o la desconfianza. Ante ello, las autoridades de ciertos países han implementado programas de incentivo para motivar la participación ciudadana.

Estados Unidos

En Estados Unidos, han dado incentivos para que las personas asistan a recibir las dosis de la vacuna independientemente del laboratorio que la fabricó. En 2021, Nueva York ofreció 50 becas para centros universitarios públicos que se sortearían entre quienes se pongan la primera dosis de la vacuna de Pfizer.

La beca cubrirá los cuatro años de matrícula, alojamiento universitario y costo de materiales en las universidades del Estado, informaron las autoridades en su momento. Por ejemplo, la página web de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY) concreta que el monto de un año de matrícula, alojamiento universitario, materiales y transporte asciende a unos 25.000 dólares, por lo que una beca de cuatro años alcanzaría un valor de unos 100.000 dólares.

Autoridades en Estados Unidos ofrcieros becas, marihuana y dinero como parte de los incentivos por recibir la vacuna contra la COVID-19. Foto: AFP/referencial

Otro de los incentivos que ofrecieron a quienes se vacunaron en Nueva York fue un pago de 100 dólares.

Las autoridades estadounidenses también lanzaron y reforzaron programas estatales para incentivar la vacunación, tales como la creación de loterías y la entrega de regalos, entre cerveza, comida y hasta marihuana.

Además, el Gobierno de Joe Biden selló alianzas con aplicativos populares de citas como Tinder o OKCupid, que se han comprometido a ofrecer beneficios especiales en sus plataformas para aquellos que muestren que han sido vacunados. De esta manera, los usuarios podrán filtrar sus búsquedas en función de si están inmunizados.

Serbia

Los ciudadanos en Serbia que hayan recibido una o dos dosis podrán recibir un pago único de unos 30 dólares, aproximadamente 5% del salario medio mensual.

“Hemos considerado cómo recompensar a las personas que han mostrado responsabilidad y hemos decidido conceder una ayuda económica adicional a quienes se hayan vacunado”, dijo el presidente Aleksandar Vucic a principios de mayo.

El mandatario señaló que no haría obligatoria la vacuna, pero calificó de “irresponsable y egoísta” no vacunarse.

Rusia

Tanto en Serbia como en Rusia, las autoridades ofrecieron vales de compra para aquellos que demostraran que fueron vacunados.

Rumania

En Rumania anunciaron que las personas que hayan recibido las dos dosis, incluso en el Castillo de Drácula en Trasilvania, podían recoger un diploma de inmortalidad.

Polonia

En Polonia han sorteado unos 31 millones de euros, autos híbridos y scooters eléctricos desde el mes de julio de 2021 entre las personas ya inmunizadas.

Asimismo, serán repartidos 112 euros aleatoriamente a una de cada 2.000 personas vacunadas. También se incluye que cada semana se repartirán dos premios de 11.200 euros, aparte dos veces al mes se entregarán 11.200 euros y se sorteará un auto híbrido.

La rifa final está prevista a entregarse en dos premios de unos 223.000 euros.

Israel

En Israel ofrecieron a los residentes vacunados un ‘pase verde’, es decir, un documento emitido por el Estado que indicaba que estaban totalmente vacunados. Los titulares del pase podían acceder fácilmente a restaurantes, clubes, gimnasios, bodas y otros lugares.

En la actualidad, el país anunció la administración de la cuarta dosis de la vacuna a personas vulnerables, con la esperanza de atenuar los efectos de una nueva ola de contagios debido a la propagación de la variante ómicron.

Un comunicado del Ministerio de Salud detalla que también se autorizó la administración de una cuarta dosis para las personas alojadas en residencias de ancianos y para pacientes de departamentos geriátricos.

Asia

En algunos países de Asia manejaron los mismos incentivos. Por ejemplo, en la ciudad de Chiang Mai, en Tailandia, se sortean vacas. “Es el mejor regalo de todos los tiempos”, afirmó Inkham Thongkham, de 65 años, que se vacunó a cambio de una rifa y ganó uno de los animales cuyo valor de mercado es de unos 320 dólares.

Un hombre ganó una vaca en Tailandia luego de vacunarse contra la COVID-19. Foto: AFP/referencial

En Rajkot, India, los joyeros regalaron aretes de oro para la nariz a las personas vacunadas.

Perú

A finales de septiembre de 2021, el Ministerio de Salud y la empresa privada anunciaron en el centro comercial Megaplaza de Independencia una serie de incentivos y promociones que tienen como objetivo impulsar la vacunación contra la COVID-19.

Autoridades sanitarias en Perú anunciaron este 4 de enero que inició la tercera ola de la pandemia de COVD-19 en el país. Foto: AFP

El diario El Peruano publicó en esa oportunidad que algunas de las empresas de telefonía se comprometieron a regalar megas de velocidad durante tres meses a las personas que se hayan vacunado.