Israel identifica su primer caso de flurona, una infección de coronavirus y gripe a la vez

El Ministerio de Sanidad de Israel confirmó hoy ante la agencia Efe que el país detectó su primer caso de flurona, un contagio simultáneo de coronavirus y virus de la gripe. Se trata de una mujer embarazada sin vacunar, quien fue dada de alta el último 30 de diciembre después de ser tratada por síntomas leves derivados de esta doble infección.

Hasta el momento, el Ministerio de Sanidad israelí estudia el caso para comprobar si combinación de los dos virus no se desemboca en una enfermedad más grave. “La enfermedad es la misma. Son virales y causan dificultad para respirar, ya que ambas atacan las vías respiratorias superiores”, ha explicado Arnon Vizhnitser, director del departamento de ginecología del hospital, según ha recogido el diario israelí The Times of Israel.

Flurona no es una nueva variante

Aunque los contagios de flurona fueron detectados por primer vez en Estados Unidos durante el 2020, los expertos llaman a la calma y desmontan una de las teorías que circula en redes sociales: flurona no es un virus nuevo, es una coinfección en un mismo paciente. Su propio nombre viene de la combinación entre “flu”, la palabra inglesa para gripe, y la parte final del término “corona”. El término, que no es científico, lo asignó el diario Israelí Ynet al mencionar el caso de la mujer embarazada.

A este mismo diario, ha declarado Arnon Vizhnitser: “Hoy, estamos viendo casos tanto de coronavirus como de gripe que están comenzando a asomar la cabeza. Estamos viendo cada vez más mujeres embarazadas con gripe”. Por su parte, Erez Barenboim, director general del Hospital Samson Assuta Ashdod ha advertido que “los picos concurrentes de influenza y covid podrían significar el colapso de los hospitales de Israel”.

Cuarta dosis de la vacuna en Israel

El último viernes, Israel comenzó a administrar la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus a pacientes con sistemas inmunitarios debilitados. Recientemente, el país ha hecho frente a una cuarta ola de contagios y a un nuevo aumento de los casos: se estima que, por lo pronto, solo un 60% de la población cuenta con las dosis totales de vacunación.