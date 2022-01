Político de Bolivia criticado tras decir que “comió pasto” para luchar contra la COVID-19

David Choquehuanca, vicepresidente de Bolivia, manifestó que se vacunará contra la COVID-19, aunque previamente señaló que tiene “inmunidad natural” tras pasar dos veces por la enfermedad, luego de la polémica al conocerse que no está inmunizado y pese a que, desde el 1 de enero, se viene exigiendo el carnet de vacunación para el ingreso a lugares públicos.

Choquehuanca manifestó el jueves 30 de diciembre de 2021, al canal local F10, que se contagió dos veces de coronavirus y que superó la enfermedad a base de “medicina natural y plantas medicinales”.

“Me he asustado, pero he superado, luego me ha dado otra vez, igual he superado con la medicina natural; entonces, luego ya no me he dado cuenta si me ha dado otra vez, pero me cuido”, manifestó el vicepresidente de Bolivia.

“Hasta pasto he comido”, indicó Choquehuanca manifestando que también tomó una mezcla de cúrcuma, miel, jengibre, cebolla y limón para pasar la enfermedad y que conoce de casos que les hizo bien el “bico y la coca”, es decir la hoja de coca que se mastica en Bolivia y el bicarbonato de sodio.

PUEDES VER: Bolivia decreta hasta 10 años de cárcel por no llevar carnet de vacunación a eventos sociales

Las declaraciones del vicepresidente provocaron críticas por parte de la población y líderes regionales.

“Cuando el vicepresidente David Choquehuanca dice ‘hasta pasto he comido’, nos hace quedar mal, los aymaras nos sentimos avergonzados”, expresó Roberto de la Cruz, exdirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto.

El exdirigente pidió al vicepresidente que se disculpe con el país por sus declaraciones. “Debe pedir disculpas al pueblo boliviano”, indicó.

Choquehuanca, ante la presión, se vacunará contra la COVID-19

En Bolivia, hubo polémica al conocerse que Choquehuanca no estaba vacunado contra la COVID-19, luego de publicarse las nuevas medidas del Gobierno de Luis Arce, que determinan que desde el último 1 de enero de 2022 se solicita el carnet de vacunación para ingresar a lugares públicos, privados y para viajes.

El nuevo decreto señala que la persona que no desee vacunarse, ya que es una decisión voluntaria, deberá presentar una prueba PCR con una antigüedad de 48 horas para el ingreso a sitios públicos.

Es así que diputados de la oposición pidieron al vicepresidente que se vacune o que se cumpla la norma, mientras que otros sectores apoyaron la decisión de Choquehuanca.

“Yo soy respetuoso de las normas y todos los bolivianos tenemos que cumplir con las normas. Yo me voy a vacunar en los próximos días, pero tengo inmunidad”, aseguró Choquehuanca.

El presidente de Bolivia Luis Arce (al centro), el vicepresidente David Choquehuanca (izquierda) y el expresidente Evo Morales (derecha) durante una manifestación de apoyo al Gobierno, a finales de noviembre de 2021. Foto: AFP

Además, se sacará una prueba PCR, ya que hay “alguna gente que está queriendo especular y está queriendo volver político este tema”, continuó el vicepresidente.

Choquehuanca recomendó a la población que hay que “cuidarnos, siempre usar el barbijo, alimentarnos sano y no tener miedo”.

La situación de Bolivia contra la COVID-19

Bolivia vive la cuarta ola de contagios con alarmantes cifras que llegaron a los 6.149 nuevos casos diarios, un récord en toda la pandemia, que en total ya suma 591.773 positivos y 19.650 decesos desde marzo del 2020.

Ante esta situación, el Gobierno boliviano determinó declarar la emergencia sanitaria y al menos seis ciudades suspendieron las fiestas por Año Nuevo.

Hasta el 2021, se aplicaron 9 682 874 dosis entre primeras, segundas y terceras vacunas a la población boliviana.

Es falso que la hoja de coca previene y mitiga los efectos de la COVID-19

El infectólogo Carlos Medina, del Hospital Nacional Cayetano Heredia, explicó que hasta el momento no hay estudios que comprueben la efectividad de la hoja de coca en la prevención o cura de la COVID-19.

“No hay nada demostrado para profilaxis (prevención) o para el tratamiento”, indicó. “Todas las cosas que están saliendo para un tema de disminuir el contagio que no sean las clásicas (distanciamiento social, uso de mascarilla o higiene de manos) en realidad son cosas anecdóticas”, añadió.

Con información de EFE