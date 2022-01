Joven denuncia impedimento para renovar pasaporte porque su corte “no es varonil”

Eduardo Campbell Bethancourt, un joven estudiante de Panamá, denunció públicamente dificultades cuando intentó renovar su pasaporte. Al acercarse a las oficinas de la entidad establecida en su país para realizar el trámite, le indicaron que no podía tomarse la foto requerida porque no tenía un “corte varonil”.

A través de sus redes sociales, el martes 28 de diciembre de 2021, Eduardo narró lo que le sucedió con una funcionaria pública de la Autoridad de Pasaportes de Panamá (APAP), única entidad autorizada para expedir pasaportes a todo ciudadano panameño.

“Hoy fui a renovar mi pasaporte y la señora, cuando me atendió, dijo que no podía tomarme la foto porque mi pelo no estaba apropiado. Ella dijo: ‘primero que todo, eso no es un corte varonil’. Bueno, aparentemente los afros son solo para mujeres”, señala Campbell.

El hecho generó mucha controversia, por lo que otras personas comenzaron a opinar de la situación y expusieron distintas situaciones de discriminación.

“El cabello no me tapaba las orejas, se veía el perfil y es uno de los requisitos que te piden”, siguió explicando el joven.

Parte de la denuncia de Eduardo Campbell. Foto: Twitter/Eduardo Campbell

Eduardo, según manifiesta, al no llegar a un acuerdo con la funcionaria, tuvo que llevar su pelo para atrás para poder obtener la foto para la renovación de su pasaporte, situación que no pasó cuando obtuvo su visa alemana.

“Fue ofensivo que una funcionaria pública dijera que no era un corte de hombre. Personalmente, lo encuentro retrógrada e irrespetuoso. Cuando le pregunto qué era un corte varonil, todos se me quedaron mirando por lo sucedido. Lo que tuve que hacer es ponerme el pelo para atrás, dando a ver que no tenía cabello, para poder que me tomaran la foto”, declaró al medio local Crítica.

La respuesta de la Autoridad de Pasaportes de Panamá

Tras el incidente, el representante de la APAP, Omar Ahumada, se comunicó con el joven y le ofreció disculpas por el incidente, comprometiéndose a que no se iba a repetir más.

Además, Ahumada señaló que se tomarían las acciones administrativas contra la funcionaria que cometió el acto.

“Luego de investigar lo sucedido, he pedido disculpas a Eduardo Campbell por lo acontecido a la hora de realizar su trámite; a la funcionaria se le aplicarán medidas disciplinarias, ya que estos actos no son ni serán permitidos en nuestra institución. Reiteramos nuestras disculpas”, concluyó Ahumada.