Tres hermanos encontrados sin vida el mismo día en su casa murieron por COVID-19

Tres hermanos encontrados sin vida en su vivienda de la ciudad de Johnstown, estado de Pensilvania (Estados Unidos), hace dos meses, murieron de coronavirus, informó el último miércoles el forense a cargo del caso.

El hallazgo de los cuerpos se registró en una pequeña ciudad de unos 20.000 habitantes en el oeste de Pensilvania. No obstante, hasta esta semana las autoridades no pudieron confirmar las razones del deceso.

El forense del condado de Cambria, Jeff Lees, señaló que finalmente se llegó a esa conclusión después de autopsias, pruebas de toxicología y exámenes de microbiología, reveló la agencia Associated Press.

“Eran personas positivas con COVID-19″, explicó el especialista. Asimismo, destacó que hallaron los pulmones muy afectados por la enfermedad . Por ese motivo, indicó que fallecieron víctimas del virus.

Los tres hermanos (dos hombres y una mujer) fueron encontrados en distintos lugares del establecimiento, según recogió la cadena Univisión.

De acuerdo a las autoridades, los hermanos habían muerto unos cinco días antes de que fueran encontrados sin vida a finales de octubre.

Los fallecidos fueron identificados como Ruth Kinsey, de 68 años y quien apareció en el piso de la cocina; Richard Kinsey, de 70 años y quien falleció en una silla en la sala; y Donald Kinsey, de 72 años, hallado en una cama en una casa rodante dentro de un granero.

“Eran personas que estaban enfermas”, subrayó Lees. “ No sé si se hicieron algún test de COVID-19 o no , no puedo determinar eso en este momento”. El forense sostuvo que también se desconoce su estado de vacunación.

Al comienzo de la investigación, la Policía estaba analizando la posibilidad de que el gas mortal fuera el culpable de las muertes, informó el portal Tribune Democrat.

El perro de la familia fue entregado a la Sociedad Protectora de Animales del Condado de Cambria en el municipio de Richland, detalló el medio estadounidense.

La emergencia sanitaria sigue batiendo récords de casos en Estados Unidos. Este jueves se alcanzó, por segundo día consecutivo, un nuevo récord de casos diarios de personas positivas. Hasta el momento, más de 823.000 personas han fallecido en la nación norteamericana.