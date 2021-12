Oriini Kaipara, la primera presentadora de noticias con tatuaje indígena en el rostro

Oriini Kaipara, una periodista de Nueva Zelanda, hizo historia, nuevamente, al convertirse en la primera persona en presentar las noticias, en un horario estelar, con un tatuaje indígena en el rostro.

Kaipara, que luce su tatuaje tradicional desde hace tres años, a partir de lunes 27 de diciembre, se convirtió en la presentadora informativa de Newshub Live, en el horario de las 6 p. m. De esta manera, es proclamada como la primera mujer con un moko kauae para presentar noticias en un horario preponderante de su nación .

“Es realmente emocionante. Realmente lo estoy disfrutando. (...) No me quedo sin palabras, pero es un zumbido. Estoy orgullosa de lo lejos que he llegado al poder presentarme a las 6 p. m. ahora mismo”, manifestó la periodista a medios locales.

Debut de Oriini Kaipara en el horario estelar de noticias de Nueva Zelanda. Foto: Instagram/Oriini Kaipara

“Definitivamente, es un paso adelante. Si había un objetivo para mí, era presentar las noticias en horario de máxima audiencia, y eso sucedió“, agregó la periodista.

Parte del ascenso de Oriini Kaipara

El ascenso de Oriini para dirigir el boletín de las 6 p.m. se produce luego de que llegó a los titulares en 2019 con el programa de noticias convencional.

Kaipara es consciente del impacto y la importancia que tiene presentar las noticias frente a una audiencia nacional y muestra con orgullo su moko kauae ante los espectadores.

“Soy muy consciente de que soy la primera (con moko kauae). Eso está siempre en el fondo de mi mente, que cada paso que doy es como romper un techo de cristal. Esto está abriendo nuevos caminos para nosotros como maoríes, pero también para las personas de color. Tanto si tienes un moko kauae, como si no”, afirmó la periodista.

Oriini Kaipara y su compromiso con los maoríes

La comunicadora está comprometida con la revitalización del idioma y las costumbres maoríes. La mujer comprende que su presencia en las noticias durante el horario estelar puede inspirar a otros a estrechar su cultura mientras trabajan constantemente por sus sueños y aspiraciones.

Oriini Kaipara es una embajadora cultural de su comunidad. Foto: Instagram/Oriini Kaipara

“Me he dado cuenta por un tiempo de que es mucho más grande que simplemente leer las noticias o hacer historias que nos importan a todos. También es una gran victoria para esta generación y las próximas 10 generaciones: no dejes que la identidad o tu cultura te impidan nada. De hecho, lo usas como tu poder, para ser más grande y hacer grandes cosas para todos”, resalta.

Impacto de la maorí Kaipara en los espectadores

La comunicadora explica que se ha sentido abrumada por los comentarios positivos que recibió tras los dos primeros boletines del horario estelar. Señala que muchos espectadores le hablaron del impulso que sintieron al verla y escucharla utilizar y pronunciar de forma correcta los términos maoríes y los nombres de lugares.

“Esta mañana alguien dijo que verme es edificante en el sentido de que los hace sentir orgullosos de ser maoríes ante todo. (...) Pequeñas cosas como decir nombres de lugares maoríes y comenzar con el nombre maorí primero, como Tāmaki Makaurau/Auckland. El solo hecho de escuchar un poco de maorí realmente los eleva”, destacó.

