“Me hicieron trampa”: camionero condenado a 110 años de cárcel denuncia discriminación

Tras ser condenado a 110 años de cárcel por un accidente que dejó cuatro muertos y varios heridos en una autopista de Colorado, Estados Unidos, el camionero cubano Rogel Aguilera-Mederos rompió su silencio y denunció que en su caso hubo mucha discriminación.

“Tengo esperanzas. A pesar de que me hicieron mucha trampa en el juicio y de que hubo mucha discriminación, todavía confío en la justicia de este país y en la justicia divina. Allá arriba hay un Dios que sabe cómo pasó todo y conoce mi corazón”, sostuvo Aguilera en entrevista con Telemundo 51.

PUEDES VER: Tigre es asesinado en zoológico de Florida tras sujetar con su mandíbula el brazo de un hombre

Rogel Aguilera-Mederos, de 25 años, dijo sentirse agradecido por todo el apoyo que ha recibido y que tiene esperanzas de que pueda salir antes de la cárcel para reencontrarse con su hijo de 7 años, quien vive en Cuba, según Telemundo.

“Es muy fuerte, imagínate, no hay un día que yo no piense en él, su cumpleaños es ahora en mayo. Le pido a Dios que me dé la oportunidad de estar al lado de él, tiene 7 añitos. He tenido que ser fuerte. Es muy duro”, aseguró.

Según el inmigrante cubano, el 25 de abril de 2019, el camión que conducía perdió los frenos y no pudo detenerlo mientras bajaba una pronunciada cuesta, por lo que terminó impactando contra varios vehículos aglomerados debido a un accidente anterior.

La condena, sin precedentes en Estados Unidos, se debió a que el juez Bruce Jones a mediados de diciembre lo declaró culpable de cuatro cargos de homicidio vehicular, así como 23 cargos por agresión en primer grado, conducción imprudente, entre otros.

En total fueron 27 cargos los que el jurado encontró como culpable a Rogel y otros 15 se desestimaron. El lunes 27 de diciembre, la fiscal del caso pidió a la corte reducir la sentencia de entre 20 y 30 años, decisión que el juez aplazó hasta el 13 de enero .

En declaraciones escritas presentadas ante el juez, la fiscal King argumentó que, “como lo dictaminó el jurado (en octubre pasado), el señor Aguilera Mederos, a sabiendas, tomó múltiples decisiones activas que resultaron en la muerte de cuatro personas, heridas serias a otras y destrucciones masivas” en el accidente del 25 de abril de 2019, al oeste de Denver (Colorado).

Entre esas malas decisiones figuran el no haber usado al bajar de las montañas ninguna de las numerosas rampas de escape para camiones sin frenos al costado de la carretera, no haber intentado correr el camión hacia la orilla al llegar a la zona plana de la carretera, y no haber chocado el camión contra alguna de las barreras de protección en vez de estrellarlo contra vehículos detenidos.

En total, la Fiscalía considera que Aguilera Mederos cometió unas 30 infracciones de tránsito en los minutos que antecedieron al trágico accidente. Por eso, dijo la fiscal en su alegato que “este rango de sentencia (20 a 30 años) refleja un resultado apropiado por esa conducta que no fue accidental”.

“Este es un caso excepcional que requiere un proceso excepcional. Sabiendo eso, mi oficina investigó casos similares que se le propondrán a la corte para que se imponga una sentencia que no esté restringida por las leyes de sentencias de Colorado”, añadió.

Ante la falta de una decisión por parte del juez este lunes, Martínez agradeció a los manifestantes (unos 7.000, según los organizadores), los convocó a movilizarse otra vez a mediados de enero y pidió que “cada uno de ustedes nos siga acompañando en oración porque con la fe se puede superar toda esta tragedia”.

Con información de EFE