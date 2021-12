Lo declaran muerto, velan su cuerpo y reaparece en su casa horas después de su funeral

Un hombre de 62 años protagonizó una insólita historia en la ciudad de Chihuahua, noroeste de México. Resulta que había sido dado por muerto, por lo que su familia organizó su entierro; sin embargo, el supuesto fallecido apareció en su vivienda el mismo día que le dieron cristiana sepultura.

Se trata de Laurencio Armendáriz, quien salió de su casa para llevar a cabo un trabajo de campo por varios días. No obstante, la Policía local halló un cuerpo de un individuo muy parecido al hombre y le dio aviso a su familia.

Aunque algunos familiares de Armendáriz se percataron que se veía distinto, decidieron sepultarlo, pero lo que no esperaban era llevarse el susto de sus vidas cuando vieron a Laurencio esa misma noche.

Ante la gran confusión, la Fiscalía Zona Sur explicó el jueves pasado que la Policía Municipal no notificó al Ministerio Público sobre la muerte natural del hombre y el cuerpo jamás fue puesto a disposición del Servicio Médico Forense (Semefo), por lo que no se hizo una identificación oficial y les dieron el cadáver a los parientes de Laurencio debido al parecido con el fallecido, según recogió el periódico El Debate.

Posteriormente, los familiares decidieron acercarse a la comisaría del municipio para saber qué fue lo que realmente sucedió.

Además, la familia de Laurencio exige que se invalide su acta de defunción y la Fiscalía del Distrito Zona Sur de México señaló que va a comenzar una investigación para establecer cuál es la identidad de la persona fallecida.

“Me sepultaron y mire, aquí ando caminando. Me da coraje cómo las autoridades cometieron este error tan grave, pero en ocasiones me da risa, ya que la gente me mira asombrada, luego de haberme dado el último adiós en el panteón municipal”, comentó Armendáriz, quien tomó con humor el error tras su presunta muerte.