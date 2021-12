Maduro pide a militares perfeccionar reacción en “tiempo real” a las amenazas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este lunes 28 de diciembre a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) adaptar y perfeccionar la capacidad de reacción en “tiempo real” ante cualquier “amenaza, agresión” interna o externa contra el país caribeño.

“Tenemos que perfeccionar nuestra mira, y nuestra capacidad para adaptarnos a esa realidad y tener la capacidad de reacción en tiempo real ante cualquier amenaza, agresión, ataque, sea donde sea y cuando sea”, expresó el mandatario en un acto de salutación a la FANB transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro aseguró que los funcionarios castrenses deben hacer un “balance permanente” para la adaptación de la realidad y enfrentar las “amenazas ocultas”.

“El peligro está allí, en lo que no vemos, en el enemigo oculto , en los enemigos de la paz y la estabilidad que conspiran para hacer operaciones de falsa bandera y ¿quiénes son los expertos en operaciones de falsas banderas y lo llamados falsos positivos en este mundo? La oligarquía colombiana”, expresó.

Por eso pidió a los militares afinar la capacidad para “ver más allá de lo que los demás ven” para analizar y comprender la “naturaleza de las amenazas”.

“Un verdadero poder de defensa que cubra todo el territorio, no hay excusas en ningún lugar del territorio para no controlarlo, para no ejercer soberanía, allí donde el enemigo enmascarado en alianza con la delincuencia pretenda afectar la paz y la vida de nuestra patria”, señaló.

El pasado 18 de diciembre, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), Domingo Hernández Lara, informó que “neutralizaron” un avión que atribuyeron a un grupo narcotraficante de Colombia.

El alto oficial informó del hecho a través de un mensaje en su cuenta de Twitter en el que aseguró que se trataba de la aeronave número 55 neutralizada en el año 2021 y que asoció a los grupos denominados por el Gobierno de Venezuela como ‘tancol’ (terroristas, armados, narcotraficantes colombianos), siglas inventadas que no responden a ninguna banda concreta.

La palabra “neutralizar” es usada de manera ambigua por las autoridades venezolanas y no permite aclarar si los aviones fueron derribados en pleno vuelo o interceptados en tierra y desmantelados.