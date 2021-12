Hombre muere al esperar 15 días por una cama en el hospital tras aumento de casos COVID-19

La familia Weeks cree que fue víctima indirecta de la pandemia de COVID-19. El superintendente retirado de una escuela de Lowa, uno de los estados de Estados Unidos, murió a finales de noviembre del presente año, casi un mes después de que le diagnosticaran sepsis, una infección peligrosa transmitida por la sangre que no estaba relacionada con el coronavirus.

Sus hijas consideraron que habría sobrevivido si hubiera sido admitido inmediatamente en un gran centro médico, donde podría haber recibido pruebas avanzadas y cirugía rápida.

Sin embargo, permaneció 15 días en el hospital relativamente pequeño de Newton porque las instalaciones más grandes de Lowa dijeron que no podían brindarle una cama, apuntó su familia. Los hospitales de Lowa, con poco personal, han estado atascados durante meses con pacientes, incluyendo personas gravemente enfermas por el nuevo coronavirus. “Es furioso que las personas que no están vacunadas lo estén obstruyendo”, expresó Jenifer Owenson, de Des Moines, que es uno de los cuatro hijos de Weeks, a USA Today.

La víctima mortal vivía en la ciudad de Seymour, en el sur de Lowa. Cuando comenzó a sentirse enfermo, pensó que podría ser un efecto secundario de una vacuna contra la gripe y una vacuna de refuerzo contra el coronavirus. En la noche del 1 de noviembre, fue al hospital en Centreville, donde el personal determinó que tenía sepsis. “Dijeron a mi padre y a su esposa inmediatamente que no tenían camas”, manifestó Owenson.

El personal llamó por horas en busca de una cama de hospital abierta. Al principio, la más cercana que pudieron encontrar fue en Illinois. Luego, al mediodía del día siguiente encontraron un lugar en el hospital MercyOne en Newton, a 80 millas al norte de Centerville. Fue llevado allí en ambulancia.

Owenson afirmó que el personal del hospital Newton hizo lo mejor que pudieron por su padre, incluyendo darle antibióticos intravenosos. No obstante, cuando su infección no se resolvió, la familia preguntó repetidamente si podía ser trasladado a un centro más avanzado. “Se nos afirmó que estaba en una lista de grados de severidad y que su número no había surgido”, aseveró.

“Fue extremadamente frustrado. Era como: ‘¿Por qué no se puede hacer algo?’. El 17 de noviembre, después de 15 días, fue llevado a los hospitales de la Universidad de Lowa en ambulancia. El 25 de noviembre, los médicos determinaron que necesitaba cirugía para eliminar una infección grave de una arteria cerca de su estómago, donde años antes había tenido instalado un stent para reparar un aneurisma.

“Dijo que realmente no tenía otra opción. Necesitaba someterse a esta cirugía o moriría en pocos días”, contó Julia Simanski, hermana gemela de Owenson.

La cirugía del 26 de noviembre duró 17 horas, pero Weeks continuó luchando, revelaron sus hijas. Según ellas, un cirujano le afirmó a la familia que era una de las peores infecciones que había visto. Una segunda operación, más corta, no revirtió su declive. Sus riñones e intestinos estaban fallando. Murió el 28 de noviembre a la edad de 78 años.

Los representantes de los hospitales se negaron a comentar el caso, pero reconocieron la frustración causada por el hacinamiento de los hospitales.

“Además de un mayor número de casos de COVID-19 y la propagación de las variantes delta y ómicron, los hospitales de todo el país están lidiando con traumas y experimentando múltiples tipos de enfermedades”, escribió Marcy Peterson, portavoz de MercyOne, en un correo electrónico al Registro de Des Moines. “Esta demanda se suma a un número reducido de personal para atender a los pacientes. Estos desafíos pueden hacer que los recursos disponibles se hagan más difíciles y contribuir a los retrasos en la atención u otras complicaciones para los pacientes”, agregó.

Señaló que las personas no vacunadas constituyen un gran porcentaje de los pacientes hospitalizados con COVID-19 .

PUEDES VER: Bolivia decreta hasta 10 años de cárcel por no llevar carné de vacunación a eventos sociales

El Departamento de Salud Pública de Lowa informó que casi el 82% de las personas hospitalizadas en Lowa por COVID-19 no estaban completamente vacunadas, esto incluía el 88% de las personas en cuidados intensivos. En general, el 30% de los adultos de Lowa no están completamente vacunados.

Laura Shoemaker, portavoz de los hospitales de la Universidad de Lowa, declaró que sus instalaciones a menudo están casi llenas.

“Incluso antes de la pandemia, no era raro que funcionáramos a una capacidad promedio del 90-95%. Para la perspectiva, tenemos 860 camas y hasta el día de hoy tenemos 780 pacientes hospitalizados. Ese número aumenta y desciende continuamente cada hora a medida que se da de alta a los pacientes y se admiten nuevos pacientes”, escribió en un correo electrónico al Registro de Des Moines.

Señaló que, para hacer frente a este tipo de aglomeración, la Universidad de Lowa obtuvo recientemente la aprobación para construir un hospital adicional.

Weeks era marido, padre, abuelo y bisabuelo. Fue un exmaestro de matemáticas y ciencias, así como director que sirvió como superintendente de escuelas en los distritos de Mingo, Woodward-Granger y Seymour antes de retirarse en 2007.

“Muchos lo recordarán como una persona amable, leal y humilde”, redactó su familia en su obituario. “Se podía contar con él para ofrecer ayuda, decía sí a una solicitud de favor y veía lo mejor en otros”, continuó.

Sus parientes nunca sabrán si la pandemia acortó indirectamente su vida, ya comprenden que podría haber muerto incluso si hubiera sido admitido inmediatamente en un gran centro médico. Sin embargo, Simanski sentenció para USA Today: “Creo que nos habría dado una oportunidad más justa”.