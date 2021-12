Conoce la macabra historia de la casa declarada como “embrujada” en EE. UU.

En los Estados Unidos, la mayoría de empresas de bienes raíces tienen la obligación de divulgar los detalles más mínimos de una propiedad, así como la historia feliz o traumática que se vivió en su interior; incluso si estos fueron asesinatos, suicidios, violaciones o actividad paranormal.

En ese contexto, en el pueblo de Nyack, ubicado en Nueva York, se encuentra una mansión que fue declarada legalmente como embrujada, ya que tiene toda clase de pruebas que la hicieron poseedora de ese estatus, según los medios locales Lea Monroe y Only In Your State.

El caso Stambovsky versus Ackley, mejor conocido como “Cazafantasmas” , se desarrolló en el Tribunal Supremo de Nueva York, División de Apelaciones, en 1991. Sin embargo, su historia se remonta a muchos años atrás, hasta los inicios de 1900, cuando fue construida una casa frente al mar en 1 Laveta Place.

La casa “embrujada” de Nyack es famosa entre los amantes de lo paranormal. Foto: captura-YouTube

A lo largo de los años fue utilizada como una casa de huéspedes y residencia familiar, pero los problemas llegaron cuando una mujer llamada Helen Ackley compró la propiedad y se mudó junto a toda su familia.

Entre las historias que Ackley contó a sus vecinos, destaca la extraña muerte de un joven en perfecto estado de salud que fue invitado a cenar por la familia, pero ni bien llegó a la entrada de la casa se desplomó y murió de un aneurisma cerebral.

Según la mujer, los supuestos espíritus que habitaban la casa tenían la costumbre de despertarlos por la mañana con sacudidas violentas. Además, ella asegura que aprendieron a convivir con estos seres e incluso les pedía que no los levantaran y estos supuestamente obedecían.

La propia Helen Ackley escribió sus experiencias para diversos medios de comunicación. Foto: captura – YouTube

Estos espíritus anunciaban su presencia con sonidos de pasos por toda la casa, cerraban puertas y hasta dejaban regalos para los niños que habitaban el lugar o iban de visita, de acuerdo con las historias que contó a la revista Reader’s Digest, recuperadas por Lea Monroe.

Tras la muerte de su esposo, Helen vendió la propiedad con la ayuda de unos agentes inmobiliarios, pero ellos omitieron esos detalles paranormales. La pareja conformada por Patrice y Jeffrey Stambovsky decidió comprarla, pero luego de dar el primer depósito fueron testigos de eventos paranormales.

Por ese motivo, a los esposos no les quedó más remedio que pedir una devolución y la finalización del contrato por daños y perjuicios, además de tergiversación fraudulenta.

El primer argumento de los Stambovky para llevar el caso hasta el Tribunal de Nueva York, fue que habían sido víctimas de un “fraude ectoplásmático” , algo jamás escuchado antes, según la firma especializada en bienes raíces Steve Lee & Associates.

El primer falló lo ganó Helen Ackley, pero luego de una apelación, los Stambovsky obtuvieron la devolución íntegra de su depósito y jamás se mudaron a la residencia ubicada en 1 Laveta.

Uno de los jueces del caso, Israel Rubin, aseguró en documentos rescatados por la firma de asesores, litigantes e investigadores que “cuando el vendedor no solo se aprovecha injustamente de la ignorancia del comprador, sino que ha creado y perpetuado una condición sobre la cual es poco probable que incluso pregunte, la ejecución del contrato es ofensivo para el sentido del tribunal de equidad”. El Tribunal ordenó la nulidad del contrato .

El Tribunal Supremo de Nueva York condenó a Helen Ackey por “omisión de información”. Foto: Captura / YouTube

Al final, Helen Ackley fueron capaces de vender la propiedad en 1991 por casi dos millones de dólares. Sin embargo, ahora podría haber otro “inquilino” en la casa: Helen Ackley falleció en 2003, y sus familiares están convencidos de que su fantasma permanece en la propiedad .

Actualmente, el caso es recordado en muchas escuelas de derecho e incluso lo citan en otros juicios ligados a bienes raíces presuntamente embrujadas.