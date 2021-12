“Me mataron el sueño de ser madre”: habla la mujer que estuvo 12 años presa por error

La docente María Antonia Gauna fue condenada a cadena perpetua y pasó 12 años presa luego de ser acusada del homicidio de su esposo en Argentina. Luego de más de una década desde su encierro, la justicia argentina comprobó su inocencia y le otorgó la libertad.

Hace unos días, María volvió a manifestarse para contar el infierno que vivió tras la sentencia que le cortó su libertad y para aseverar que aún sigue en pie de lucha para que el crimen de su expareja no quede impune.

Gauna fue condenada en 2008 por el asesinato de Omar Bartorelli, su esposo. Ella continuó reclamando su inocencia hasta que la Corte Suprema, luego de varios años, decidió revisar su caso en 2016.

Tras varios informes médicos, en los que se comprobó su inocencia, la mujer instruyó a su abogado para que iniciara los trámites que le permitieran volver a su hogar.

El asesinato del productor agropecuario Omar Bartorelli sucedió el 6 de febrero de 2005. Foto: captura de Télam

“Armaron una película macabra donde la protagonista he sido yo. Me condenaron por indicios y probabilidades, nunca me escucharon”, manifestó María en un reportaje emitido el jueves 23 de diciembre de 2021 en Telenoche.

“Esperaba todos los días mi libertad”

Durante su reciente testimonio, la afectada brindó detalles sobre el día del crimen y cuáles fueron sus motivaciones para no rendirse.

“Lo que a mí me llevó a superar y a estar de pie fue mi fe y mi inocencia. No solamente arrebataron la vida de mi marido, sino que también quisieron matarme a mí haciéndome estos cortes”, señaló M. Antonia.

La entonces imputada expresó que “a pesar de todo, esperaba todos los días mi libertad por ser inocente”.

La mujer, por otra parte, recordó cómo era su vida previa al hecho y cómo cambió su destino para siempre: “Tenía proyectos de vida, de familia. Me mataron el sueño y el deseo de ser madre”.

“El Estado no investiga al asesino de mi marido”

Bartorelli, la persona asesinada, fue encontrado en el jardín de la vivienda con ocho puñaladas y con la mujer a su lado herida e inconsciente. El hecho sucedió luego de que la pareja volviera a casa.

Cuando la profesora salió de un coma, fue detenida y llevada a la penitenciaria. Tuvieron que pasar 10 años para que un médico especialista compruebe ante la justicia que los dos tendones cortados que tenía la mujer eran heridas que no pudieron ser autoinflingidas, por lo que un tercero atacó a la pareja.

“Había un tercero, hace 16 años que estoy gritando su nombre: Omar Longarini. Pero, la justicia sigue haciendo oídos sordos. El Estado sigue estando ausente porque no investiga al asesino de mi marido”, concluyó María.

Indemnizarán a María Antonia Gauna

Ahora, ya declarada inocente, la defensa legal de la maestra actuará para permitirle volver a casa, recuperar sus bienes y ser reconocida como heredera de su esposo.

El Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual número 2 de la provincia dictaminó que el Estado provincial deberá resarcir por daños y perjuicios a Gauna, de acuerdo a lo que establece la ley 7658 de indemnización por sentencia judicial absolutoria.

María Antonia Gauna “fue privada de su libertad a consecuencia de resoluciones judiciales, siendo declarada absuelta casi doce años después por encontrarla la Corte Suprema de Justicia inocente del delito por el que fuera condenada”, se lee en la declaración, según Todo Noticias.