Cliente de KFC encuentra una cabeza de pollo entera en su pedido en Inglaterra

Gabrielle, una mujer residente de Twickenham, al sur de Inglaterra, adquirió una cajita de alitas en un Kentucky Fried Chicken (KFC) del sector y se sorprendió al encontrar una cabeza de pollo entera cubierta por la masa crujiente rebozada, reportaron medios locales el jueves 23 de diciembre.

La mujer, disgustada, denunció su caso, compartiendo el hecho en redes sociales, donde muestra una foto en la cual se aprecia la cabeza, ojos y pico del ave.

Además, la consumidora no dudó en dejar una reseña en la plataforma JustEat, en donde escribió: “Encontré una cabeza de pollo frito en mi comida de alitas calientes. No me dejes el resto de mi comida, urgh.”

La cabeza que un cliente dijo encontrar en un cubo de alitas de pollo. Foto: The Sun

La imagen también fue publicada en el perfil de Instagram Takeawaytrauma, portal local de denuncias sobre malas experiencias con alimentos de restaurantes. “Realmente desearía poder retroceder dos minutos en el tiempo cuando no había visto esto”, comentó un usuario incrédulo con relación a la foto, consigna el diario New York.

La respuesta de KFC

“Estamos realmente sorprendidos por esta foto. Desde que Gabrielle se puso en contacto, hemos estado investigando cómo sucedió. En pocas palabras, servimos pollo real y estamos orgullosos de eso, pero esto claramente se ha escapado de los estrictos procesos y controles establecidos con nuestros proveedores, socios y equipos, que preparan todo en el momento en nuestros restaurantes” manifestó KFC en un mensaje que compartió en The Sun.

PUEDES VER: Una maestra recorre las carreteras para comerse a los animales atropellados

Kentucky aceptó que se trataba de un hecho muy raro y reconoció su error. Además, señalaron que ya han puesto en marcha “más medidas con nuestros proveedores y hemos vuelto a capacitar a nuestros equipos para evitar que vuelva a suceder”.

La compañía anunció que, durante el contacto con Gabrielle, para compensarla por el desagradable incidente, la han invitado junto con su familia al restaurante, para ver cómo se realiza la preparación de los alimentos y que estuviera segura de que no aparecerían más cabezas de pollo en sus alitas calientes.

LR PODCAST: escucha el último episodio de Vuelta al Mundo