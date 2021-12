Denuncian a guardia que usó un fierro y fracturó a un joven preso por protestas en Chile

Elías Quero, quien estuvo preso en la penitenciaria de Puente Alto luego de ser detenido en noviembre de 2019 en el marco de las protestas del estallido social de Chile, denunciará a los funcionarios responsables de la golpiza que le provocó lesiones durante su permanencia en la cárcel mencionada.

Quero, de 23 años, estuvo retenido durante trece meses y fue liberado a principios de este mes. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile manifestó que el hecho se produjo el 19 de noviembre de 2021 cuando, aún estando detenido, ocurrió una pelea en el módulo donde estaba recluido, situación que los gendarmes pasaron a reprimir.

El joven de 23 años narró que el protocolo de la prisión indica que los reclusos se coloquen en fila en el patio, donde el funcionario conocido como ‘El Nazi’ comenzó a golpearlos con un fierro envuelto en huincha aisladora (cinta aislante).

“Yo vi cómo les estaban pegando a todos, incluso a los que no habían hecho nada. Cuando me tocó mi turno, yo me rehusé, porque no voy a dejar que nadie me pegue si no he hecho nada. Al momento de rehusarme y darme vuelta fue cuando él me agarra de las costillas y con el fierro (…) me pega dos veces en las costillas y una vez en la espalda”, relató el denunciante.

Elías, a los pocos días, empezó a sentir molestias en la zona, por lo que su abogado solicitó que fuera llevado a un centro de salud para su evaluación, pero el pedido no se cumplió.

Una vez que Quero obtuvo prisión domiciliaria, fue visitado por especialistas que lo examinaron y le tomaron una radiografía que mostró que los golpes le provocaron una fractura en las costillas del costado derecho, además de una hemorragia interna.

“Tengo que dormir de lado, donde no está fracturado, en el lado izquierdo, o de espalda. No puedo hacer fuerza ni movimientos bruscos, nada”, expresó Luis.

Medios locales informan que el abogado de Elías Quero presentará una querella este viernes 24 de diciembre contra los funcionarios de Gendarmería de la cárcel de Puente Alto. En tanto, el afectado espera que se inicie el juicio abreviado en su contra, por las protestas del estallido social del 2019, que está agendado para el mes de febrero de 2022.

