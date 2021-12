Cayó en coma por la COVID-19 y al despertar descubre que dio a luz a un bebé

Laura Ward, una mujer de 33 años oriunda de Wigan, Reino Unido, se contagió de COVID-19 cuando estaba embarazada de solo 26 semanas. El virus tuvo un fuerte impacto en ella, razón por la cual fue sometida a una cesárea de emergencia a sus 31 semanas de gestación, más de dos meses antes de su fecha programada para el parto.

La mujer estuvo en coma durante siete semanas y, cuando por fin despertó, tenía en brazos a su bebé, una niña a quien llamaron Hope. Ella nació con un peso de 1 kilo 600 gramos en el hospital Royal Bolton.

En coma por COVID-19

Laura trabajaba en una escuela y fue allí donde se contagió. El asistente de enseñanza tenía una ligera tos antes de las vacaciones de verano, por precaución, se realizó una prueba PCR, lo cual arrojó un resultado positivo, así lo informó el Manchester Evening News. Desde ese momento, empezó la pesadilla. informa.

Laura Ward, su esposo John y sus hijos luego del parto en el hospital. Foto: Clarín

Aislaron a la familia de Laura mientras a ella se le dificultaba respirar. Decidió llamar a emergencias y le dijeron que vaya al hospital. La mujer no tenía otras enfermedades, a excepción de la diabetes gestacional, pero no se había vacunado contra el nuevo coronavirus al principio de su embarazo, debido a que tenía muchas dudas.

La familia de Laura pensaba que ella ya no se recuperaría, pues cada semana que pasaba, la situación iba empeorando. Tuvo que permanecer en una sala de maternidad para controlar al bebé y manifestaron que era muy probable que deba dar a luz antes de tiempo.

Laura solo recuerda haberse despertado después de cinco semanas y ver a su pequeña hija recién nacida, a la cual no sabía cómo había tenido.

Recuperación y aprendizaje

Tuvieron que pasar dos semanas después de que le introdujeron una sonda de alimentación y una traqueotomía para que pueda hablar. Incluso, hay cosas básicas que no recuerda hacer, por lo que su familia le está enseñando nuevamente.

“Intenté con todas mis fuerzas levantar los brazos, pero no pude”, dice. “Fue frustrante porque no podía hablar, tampoco mover los brazos ni las manos, por lo que era imposible escribir nada de lo que quería decir”.

Laura fue sometida a una intensa fisioterapia y espera estar en casa para Navidad. Foto: Clarín

“Tuve que aprender a alimentarme, a cepillarme los dientes, todas las cosas que aprendes cuando eres un niño pequeño”, cuenta.

Los músculos de las piernas de Laura se habían deteriorado, recién a principios de diciembre logró caminar nuevamente.

El esposo y familia, pacientes y presentes

John, su esposo de 37 años, narra que cuando Laura estaba en coma, se comunicaba con ella por medio de FaceTime, le hablaba y pensaba que tal vez ella podría oírlo.

“Vino a verme todos los días con Hope, y ha estado trayendo a William cuando puede, y a nuestros hijos Lexi y Josh, que se quedan mucho tiempo con nosotros cuando no están en casa de su madre”, remarca Laura, y añade que querían que mantuviera la rutina el mayor tiempo posible.

“Me perdí su primer día en la guardería y las primeras semanas de Hope, su primer baño y ese tipo de cosas. Pero John me dice que no me preocupe, ya que ella solo duerme, hace sus necesidades y bebe leche...”, explica con una sonrisa.

Hope pasó cinco semanas en Neonatología, hoy se encuentra sana y logró alcanzar un peso adecuado.

Después de su terrible y conmovedora experiencia, Laura se dedica a escribir y brindar mensajes a todos aquellos que no quieren vacunarse contra la COVID-19. “Siempre es mejor prevenir que curar”, asegura.