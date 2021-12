Tony Blair: “Si no te has vacunado, no solo eres irresponsable, eres un idiota”

La indignada reacción del ex primer ministro británico Tony Blair grafica la desesperación de las autoridades ante la que parece incontrolable ola de contagios en Europa: “Francamente, si en estos momentos no estás vacunado, aunque te hayan ofrecido una vacuna, y no tienes ninguna razón médica para no estar vacunado, no solo eres un irresponsable, eres un idiota”, dijo el laborista Blair en una entrevista con la cadena Times Radio. “Lo siento, pero verdaderamente lo eres. Porque la variante ómicron es tan contagiosa que si no te has vacunado, pero continúas circulando, vas a cogerlo. Y eso va a poner mucha presión sobre el sistema de salud”, agregó el antiguo jefe del Gobierno laborista.

Blair, que ocupó el despacho de Downing Street entre 1997 y 2007, se mostró en contra de medidas “duras” para obligar a la población a vacunarse, pero llamó a incrementar los esfuerzos para “persuadir” a quienes no han recibido una inyección.

Tras conocerse que el Reino Unido comunicó hoy por primera vez más de 100.000 contagios diarios por COVID-19, Blair sostuvo que este “es potencialmente el momento más grave de la pandemia”.

“Si las hospitalizaciones empiezan a elevarse, para el momento en que te hayas dado cuenta tendrás un problema terrible, será demasiado tarde”, consideró Blair.

Alemania, Portugal, Francia, Italia, Rusia y todos los países de Europa del Este continuaban aplicando drásticas medidas de confinamientos ante la multiplicación de los contagios.

En España, por ejemplo, los contagios continúan disparándose y el miércoles se registraron 60.041 nuevos, lo que eleva la incidencia acumulada a 784 casos por 100.00 habitantes a catorce días, 90 puntos más que ayer.

Con estos datos, el país se prepara para pasar una segunda Navidad en plena pandemia, cuando la mayoría de la población, esperanzada con las vacunas, había hecho planes de fiesta. Pero ante la expansión de la variante ómicron, miles de españoles dudan si celebrar la Navidad con familiares y amigos, como es tradicional.

Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insisten en que la situación actual, pese a la escalada de casos, no es comparable a la del año pasado, cuando con una incidencia mucho menor (225 casos por cada 100.000 habitantes a catorce días) las Unidades de Cuidados Intensivos estaban con una ocupación del 20%, mientras que en la actualidad, con una incidencia de 784 casos, la ocupación se sitúa en el 15,7%. “No estamos en marzo deL 2020 ni en las Navidades del 2020″, “la situación es diferente”, dijo Sánchez, por lo que “no vamos a tomar las medidas de entonces”, concluyó.

La diferencia fundamental es la vacunación, ya que España comenzó a vacunar el 27 de diciembre del 2020 y ahora el 90% de la población cuenta con la pauta completa y un 85% de los mayores de 70 años, los más vulnerables, ya tienen administrada la tercera dosis de refuerzo.

La Organización Mundial de la Salud, empero, se muestra más pesimista: solo la mitad de los países del mundo han conseguido llegar a la meta que había fijado la OMS de vacunar al menos al 40% de sus poblaciones contra la COVID-19 antes de final de año, lamentó el director del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Es difícil entender cómo es posible que, un año después de que las primeras vacunas contra la COVID-19 se desarrollaran, tres de cada cuatro trabajadores sanitarios en África estén todavía sin vacunar”, agregó Tedros.

¿Exceso de optimismo? Tedros, de la OMS, cree que en el 2022 se acabará la pandemia. Foto: EFE

OMS: “el 2022 ha de ser el año en que termine la pandemia”

Entre los países con tasas de vacunación más alta en el mundo figuran Emiratos Árabes (90% con pauta completa), Portugal (89%), Singapur (87%), Chile (85%), Cuba (83%), Corea del Sur (82%) o España (80%).

”El 2022 ha de ser el año en el que termine la pandemia de la COVID-19, pero también el comienzo de una nueva era de solidaridad”, señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Al evaluar el segundo año de pandemia, Tedros afirmó que “fueron 12 meses muy duros para todos, pero no podemos permitir que sea un año echado a perder”, por lo que pidió que la comunidad global aprenda las lecciones de un año en el que murieron más de 3,5 millones de personas por COVID-19, más incluso que en 2020.