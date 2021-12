Denuncian caso de transfobia contra persona no binaria a la que no dejaron entrar al cine

Este miércoles 22 de diciembre, se hizo público un hecho que ha generado rechazo en las redes sociales. Yeyito, de 30 años, quien se identifica como una persona no binaria, denunció al personal del Cine Colombia, en Bogotá, debido a que le negaron el ingreso, a lo que denominó como un acto de discriminación.

De acuerdo a lo manifestado en un video, Yeyito relató que un empleado de dicho establecimiento le impidió ir a ver una película junto a su familia.

“Es muy triste para mí tener que vivir estos episodios de transfobia, homofobia y demás, porque es súper frustrante tener que encontrarte con personas que son más jóvenes que tú y que tienen ese tipo de comportamientos”, manifestó, notoriamente afligido por la situación.

De este modo, recalcó que la persona que le negó el ingreso al lugar lo hizo por transfobia: “(...) Luego que dice no puedo entrar, ya después no deja entrar a mi hermano. Mi mamá ya había entrado, el esposo de ella, la novia de mi hermano y mi novia. Ellas salen a preguntar qué pasó y, luego, ya no las vuelven a dejar entrar. Sufrimos la violación a los derechos de una persona no binaria”.

Además, señaló que tras la negativa de ingreso y, al momento en que se dirigió a interponer la queja con la gerente del comercio, fue víctima de burlas por parte del empleado del cine.

“El hombre se me ríe desde lejos, me hace señas de que siga llorando, algo a lo que mi novia responde yéndose a decirle que es un transfóbico”, expresa en la denuncia pública.

Yeyito, finalmente, aseguró que estaba en cumplimiento con todas las exigencias sanitarias requeridas por el Cine Colombia para permitir el acceso, por lo que consideró que no hubo un motivo de fondo para que se le niegue.

La respuesta de Cine Colombia sobre el caso de Yeyito

Debido a la indignación que causó la denuncia de Yeyito, el Cine Colombia se pronunció horas después de la denuncia pública, por medio de un comunicado.

“El ingreso a las salas de Cine Colombia es para toda persona que desee disfrutar una película. Sin embargo, por disposición del Gobierno Nacional, toda persona mayor de 18 años deberá presentar su carné de vacunación con esquema completo”, manifiesta la empresa.

Respuesta del Cine Colombia tras la denuncia de Yeyito. Foto: Cine Colombia

La compañía, además, agregó que se comunicaran con quien realizó la denuncia para reiterarle que “Cine Colombia permite el ingreso de toda persona, siempre y cuando cumpla con los requisitos del Gobierno Nacional”.

La Red Comunitaria Trans de Colombia se pronuncia

La organización de base comunitaria que trabaja por los derechos humanos de personas trans en contextos de marginalidad, vulnerabilidad y violencias, denominada Red Comunitaria Trans, repudió los hechos contra Yeyito, incluida la respuesta del cine Colombia.

“¡Descarados, Cine Colombia! Yeyito cumplía con todos los requisitos para el ingreso: presentó carné de vacunación con su esquema completo y portaba tapabocas. No le permitieron la entrada en un acto de discriminación y transfobia. Asquerosos que quieran lavarse las manos”, señaló en su cuenta de Twitter la entidad defensora.

Red Comunitaria agregó que están dispuestos a acompañar al afectado para interponer las denuncias frente a las autoridades competentes y así hacer que esta compañía no le ofrezca boletas como disculpas, sino que se dé una disculpas pública y se garantice que estos episodios no se vuelvan a repetir.

