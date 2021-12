Padre transgénero denuncia discriminación de médicos en su proceso de parto

Bennett Kaspar-Williams, un padre transgénero de 37 años natural de Los Ángeles (Estados Unidos), ha denunciado que fue discriminado por los médicos que lo atendieron durante el proceso de parto.

Ausentes de las insistentes campañas publicitarias por el Día del Padre pero también de los imaginarios, la paternidad ejercida por las masculinidades trans o no binarias es una de las formas más invisibilizadas por la sociedad. Eso ha motivado a Bennet a levantar su voz a través de su testimonio.

Según dijo al Daily Mail, se dio cuenta por primera vez de que era trans en 2011, pero inició su transición tres años después. En 2017 conoció a Malik, su futuro esposo, con quien se casó hace dos años.

La pareja decidió que querían tener hijos y sopesaron las opciones disponibles para ellos porque eso significaba que Bennett interrumpía la terapia hormonal de testosterona que había estado recibiendo durante varios años para permitir que sus ovarios funcionaran.

Bennett finalmente decidió que se sentiría cómodo tratando de concebir y tener un hijo. Quedó en estado de forma natural poco después de que empezaron a intentarlo, y la pareja dio la bienvenida a su hijo Hudson, por cesárea, en octubre de 2020.

No fue una decisión sencilla. “Siempre supe que existía la posibilidad de que mi cuerpo lograra un embarazo, pero no era algo que quisiera hacer hasta que aprendí a separar la función de mi cuerpo de cualquier noción de género”, dijo Bennett.

‘Una vez que aprendí a pensar en mi cuerpo como una herramienta y no como una colección de estereotipos de género, me di cuenta de que podía ser la persona que quería y traer un niño al mundo. Nadie puede saber realmente si es posible tener hijos hasta que lo intentas; nacer con útero no hace que concebir o tener un hijo sea una certeza”, señaló.

Bennett cree que fue maltratado porque toda la institución de atención del embarazo en Estados Unidos se centra en vender el concepto de ‘maternidad’.

“El negocio del embarazo, y sí, digo el negocio, porque toda la institución de atención del embarazo en Estados Unidos se centra en vender este concepto de “maternidad”, está tan entrelazado con el género que era difícil evitar el abuso de género”, sostuvo a diario británico.

Bennett se describe como un padre orgulloso. “Mi hijo sin duda aceptará que vino de mí, al igual que acepta todo el amor y la belleza que lo rodean, con los brazos abiertos”, zanjó.