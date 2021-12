Captan momento en que hombre se arriesga para salvar a una niña a punto de ser atropellada

El pánico y angustia invadieron a una joven madre de familia luego de que su menor hija estuvo a punto de ser atropellada en una vía de Santiago de Estero, al norte de Argentina. Un hombre, identificado como Fernando Tauil, evitó la tragedia al arriesgar su integridad para rescatar a una infante.

Cámaras de vigilancia de Frías, una calle comercial local, captó a la pequeña de cuatro años jugando con su hermana, mientras la madre cargaba a una bebé en sus brazos. Estaban esperando un taxi solicitado por aplicativo.

En ese contexto, bastaron unos pocos segundos de distracción para que la joven progenitora perdiera de vista a la niña, quien corrió hacia la pista a la vez que una camioneta blanca se acercaba rápidamente.

En tanto, el comerciante Fernando Tauil, quien salía de un local, visualizó la escena y, sin medir el peligro, se abalanzó hacia la pequeña. De un gran salto, la jaló, la cubrió con su cuerpo y rodaron así hacia la vereda.

“Gracias a Dios está bien la niña, gracias a Dios no estamos lamentando una tragedia. Escuché a la madre decir que ‘no corra’, me di vuelta y vi a la niña cruzarse. No pensé en nada, solo en auxiliarla”, manifestó Fernando a Nuevo Diario.

Tras el incidente, testigos y el conductor de la camioneta, quien detuvo su vehículo, se acercaron para socorrer al hombre y a la menor. Debido al heroico gesto, el incidente no concluyó en tragedia.

El comerciante trabaja en un local con su familia. La intrépida experiencia que vivió esta ha sido reconocido por conocidos y extraños. “Mi familia está orgullosa de lo que hice”, cuenta Tauil.